Президент «Динамо»: «Аркадий Ротенберг сильно не влияет на управление клубом. Когда возникает необходимость посоветоваться, он подсказывает, куда дальше двигаться»

Теги ФХР КХЛ Динамо Аркадий Ротенберг Чемпионат.com Виктор Воронин Хоккей

Президент «Динамо» сообщил, что советуется с Аркадием Ротенбергом.

– Насколько такой занятой человек, как Аркадий Ротенберг, сейчас погружен в дела хоккейного клуба?

– Учитывая, что Аркадий Романович является руководителем ФХР, он особенно сильно не влияет на управление клубом.

Но когда возникает необходимость с ним посоветоваться, он всегда нам подсказывает, каким образом и куда дальше двигаться, – сказал президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.

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5 комментариев

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Mohnatiy
Куда не плюнь, везде Ротенберги...
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+3
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Mikl_5555
а ему че на борьбе мозги не отбили??
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Космический Котик
Ааа, подсказывает. Понятненько.
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Alexis80
А самим подумать никак наверное, как же до него вообще команда существовала, еще и выигрывала что-то.
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Mikl_5555
Ответ Mohnatiy
Куда не плюнь, везде Ротенберги...
плодятся,сильнее кроликов
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