Президент «Динамо»: «Аркадий Ротенберг сильно не влияет на управление клубом. Когда возникает необходимость посоветоваться, он подсказывает, куда дальше двигаться»

Президент «Динамо» сообщил, что советуется с Аркадием Ротенбергом.

– Насколько такой занятой человек, как , сейчас погружен в дела хоккейного клуба?

– Учитывая, что Аркадий Романович является руководителем , он особенно сильно не влияет на управление клубом.

Но когда возникает необходимость с ним посоветоваться, он всегда нам подсказывает, каким образом и куда дальше двигаться, – сказал президент и председатель совета директоров московского « » Виктор Воронин.