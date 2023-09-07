Президент «Динамо»: «Аркадий Ротенберг сильно не влияет на управление клубом. Когда возникает необходимость посоветоваться, он подсказывает, куда дальше двигаться»
Президент «Динамо» сообщил, что советуется с Аркадием Ротенбергом.
– Насколько такой занятой человек, как Аркадий Ротенберг, сейчас погружен в дела хоккейного клуба?
– Учитывая, что Аркадий Романович является руководителем ФХР, он особенно сильно не влияет на управление клубом.
Но когда возникает необходимость с ним посоветоваться, он всегда нам подсказывает, каким образом и куда дальше двигаться, – сказал президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.
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