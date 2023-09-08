Президент «Динамо» об отказе от Шипачева и Войнова: «Появилось четкое понимание, что отдача от высокооплачиваемых игроков в плей-офф была недостаточной»

Президент «Динамо» высказался о решении клуба отказаться от Шипачева и Войнова.

В прошлом году московский клуб обменял защитника и нападающего в «Ак Барс» на символическую компенсацию.

«Сознательная смена курса. Недавно я был в Казани и разговаривал с Вадимом. Он хороший спортсмен, хороший игрок, в том сезоне набравший большое количество очков в регулярном чемпионате. Но в самом плей-офф он сыграл далеко не так эффективно, как играл в регулярке.

Появилось четкое понимание, что отдача от высокооплачиваемых игроков в плей-офф была недостаточной, и это послужило одним из мотивов для передачи их контрактов в « », – сказал Виктор Воронин.