Президент «Динамо» об отказе от Шипачева и Войнова: «Появилось четкое понимание, что отдача от высокооплачиваемых игроков в плей-офф была недостаточной»

Теги Ак Барс Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Динамо Чемпионат.com Виктор Воронин Хоккей

Президент «Динамо» высказался о решении клуба отказаться от Шипачева и Войнова.

В прошлом году московский клуб обменял защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачева в «Ак Барс» на символическую компенсацию. 

«Сознательная смена курса. Недавно я был в Казани и разговаривал с Вадимом. Он хороший спортсмен, хороший игрок, в том сезоне набравший большое количество очков в регулярном чемпионате. Но в самом плей-офф он сыграл далеко не так эффективно, как играл в регулярке.

Появилось четкое понимание, что отдача от высокооплачиваемых игроков в плей-офф была недостаточной, и это послужило одним из мотивов для передачи их контрактов в «Ак Барс», – сказал Виктор Воронин.

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9 комментариев

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fedyuk
... взяли Гусева с Ожигановым.
Логично)
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FinishedBreakfast
Какой смысл про это говорить спустя год уже? Вы бы или сразу тогда объяснили или придерживались бы уже одной версии изначальной. Войнов и Шипачёв в 7 матче финала играли, и в этом году дальше Динамо зайдут наверняка. А Москва всё никак не успокоится
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Goodvin55
Ну Гусев то известный кубковый боец.
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Al561
Итог: Ак-Барс играл в финале, а Динамо вылетело в 1 раунде.
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Mi4eL
Ответ fedyuk
... взяли Гусева с Ожигановым. Логично)
я тоже об этом подумал. на фоне Гусева Вадик даже ничего для плей офф
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Mi4eL
Ответ Machine Head
Гусев в прошлом году сыграл всего ничего в плей офф . Посмотри его стату в среднем за матч . Хотя и заслуг Вадима нельзя умалять . Одни его решающие годы и передачи в ворота Авангарда чего стоили .
Гусев сыт как игрок. это главная проблема Никиты. доставать из себя когда это будет жуно он не будет
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Stas_M
Ответ FinishedBreakfast
Какой смысл про это говорить спустя год уже? Вы бы или сразу тогда объяснили или придерживались бы уже одной версии изначальной. Войнов и Шипачёв в 7 матче финала играли, и в этом году дальше Динамо зайдут наверняка. А Москва всё никак не успокоится
Все Москва покоя не дает))
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