Тренер Китая о натурализации: «Сейчас россияне не могут получить спортивное гражданство, если у них нет китайских корней»

Теги КХЛ ЧМ по хоккею Сборная Китая по хоккею Виктор Игнатьев олимпийский хоккейный турнир натурализация Куньлунь Ред Стар ТАСС Хоккей

Виктор Игнатьев сказал, что Китай отказался от натурализации россиян.

«Сейчас политика такова, что россияне не могут получить китайское спортивное гражданство, если у них нет китайских корней. Появился, например, брат Тайлера Вонга Остин Вонг – видно, что у него китайские корни.

Такие ребята играли в колледже, их нашли, и они могут получить китайский паспорт. У федерации сейчас цель – квалифицироваться на Олимпиаду и повыше подняться в чемпионате мира.

Для этого надо, чтобы хоккеисты выступали на хорошем уровне, для чего и есть команда КХЛ», – сказал главный тренер «Куньлуня» и сборной Китая

Отметим, что на Олимпиаде-2022 в Пекине за сборную Китая выступал натурализованный россиянин Денис Осипов. 

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2 комментария

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Михаил1970
Дзю Ба это кореец?
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Тихий летун
Так китайских корней у наших полно:
-Ла Зу Шин,
-Ли Си Цин
- Га Гар Ин)))
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