Тренер Китая о натурализации: «Сейчас россияне не могут получить спортивное гражданство, если у них нет китайских корней»
Виктор Игнатьев сказал, что Китай отказался от натурализации россиян.
«Сейчас политика такова, что россияне не могут получить китайское спортивное гражданство, если у них нет китайских корней. Появился, например, брат Тайлера Вонга Остин Вонг – видно, что у него китайские корни.
Такие ребята играли в колледже, их нашли, и они могут получить китайский паспорт. У федерации сейчас цель – квалифицироваться на Олимпиаду и повыше подняться в чемпионате мира.
Для этого надо, чтобы хоккеисты выступали на хорошем уровне, для чего и есть команда КХЛ», – сказал главный тренер «Куньлуня» и сборной Китая.
Отметим, что на Олимпиаде-2022 в Пекине за сборную Китая выступал натурализованный россиянин Денис Осипов.
-Ла Зу Шин,
-Ли Си Цин
- Га Гар Ин)))