Тренер Китая о натурализации: «Сейчас россияне не могут получить спортивное гражданство, если у них нет китайских корней»

Виктор Игнатьев сказал, что Китай отказался от натурализации россиян.

«Сейчас политика такова, что россияне не могут получить китайское спортивное гражданство, если у них нет китайских корней. Появился, например, брат Тайлера Вонга Остин Вонг – видно, что у него китайские корни.

Такие ребята играли в колледже, их нашли, и они могут получить китайский паспорт. У федерации сейчас цель – квалифицироваться на Олимпиаду и повыше подняться в чемпионате мира.

Для этого надо, чтобы хоккеисты выступали на хорошем уровне, для чего и есть команда », – сказал главный тренер « » и сборной .

Отметим, что на Олимпиаде-2022 в Пекине за сборную Китая выступал натурализованный россиянин Денис Осипов.