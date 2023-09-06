«Куньлунь» возглавляет таблицу Запада, выиграв все три матча в сезоне КХЛ. Следующая игра – с «Ак Барсом»

«Куньлунь» идет на первом месте в таблице Западной конференции.

Команда тренера Виктора Игнатьева одержала победу над минским «Динамо» (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

Таким образом, это третья победа китайского клуба в трех играх на старте регулярного чемпионата.

С шестью очками « » на данный момент лидирует в таблице Западной конференции.

Ранее команда обыграла «Спартак» (4:3) и «Сочи» (3:0).

В следующем матче регулярного чемпионата «Куньлунь» встретится с «Ак Барсом».