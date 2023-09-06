«Куньлунь» возглавляет таблицу Запада, выиграв все три матча в сезоне КХЛ. Следующая игра – с «Ак Барсом»

Теги КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Куньлунь» идет на первом месте в таблице Западной конференции.

Команда тренера Виктора Игнатьева одержала победу над минским «Динамо» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, это третья победа китайского клуба в трех играх на старте регулярного чемпионата.

С шестью очками «Куньлунь» на данный момент лидирует в таблице Западной конференции.

Ранее команда обыграла «Спартак» (4:3) и «Сочи» (3:0).

В следующем матче регулярного чемпионата «Куньлунь» встретится с «Ак Барсом».

13 комментариев

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spawn0
Не хило китайские канадцы разыгрались))
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Jeff Lebowski
Если Китай на Западе, то кто же тогда на Востоке?
+4
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valenok
Ответ badr
Это уже другой КуньЛунь, строжайшая дисциплина и выполнение установки, силовое давление, свободного льда не давали, пошумят.
Откровенно говоря, Минск эту игру провалил. Половина передач - брак. Шёл на арену посмотреть на хорошую команду, но что-то сегодня пошло не так.
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badr
Это уже другой КуньЛунь, строжайшая дисциплина и выполнение установки, силовое давление, свободного льда не давали, пошумят.
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Snow11
Вот так канадские никто порезвятся в нашей лиге, если не забухают)))
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Башмак Нирванов
Уровень латвийской тренерской школы просто поражает!
Очередная восходящая тренерская звезда вслед Тамбиеву.
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Александр Иванов
Кунь молодцы! Я думаю, если постараются, то Ак барс порвут!
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Алар
Похоже на ситуацию с одним футбольным «грантом» РПЛ, который также победил в трёх первых турах, а ныне залёгший в середине таблице! Может сие минует Куньлунь?
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Booligan
Ответ Jeff Lebowski
Если Китай на Западе, то кто же тогда на Востоке?
Чайна. Учи историю;)
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Jeff Lebowski
Ответ Booligan
Чайна. Учи историю;)
Правильно писать: "Чай, на". Понял, на?
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Александр Русанов
Ответ Jeff Lebowski
Если Китай на Западе, то кто же тогда на Востоке?
Канада
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Jeff Lebowski
Ответ Александр Русанов
Канада
Когда я ездил в Канаду на той неделе, она была на севере. Неужто уже передвинули? Сначала воду в кране, потом негров и нетрадиционные ценности в любви, теперь Канаду и вот это всё... Доколе?
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