Вайсфельд о словах Ротенберга о судейской ошибке в игре с «Торпедо»: «Я вообще не понял, что произошло. Не знал, как комментировать»

Леонид Вайсфельд оценил спорный эпизод в матче «Торпедо» со СКА (4:3).

СКА под руководством тренера Романа Ротенберга проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После обоюдного удаления в конце матча «Торпедо» вышло на лед в полном составе, судьи не заметили лишнего игрока нижегородцев на льду, сыгравшего несколько секунд.

После игры Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

«Слова Ротенберга о судейской ошибке? Откровенно говоря, я вообще не понял, что произошло в том эпизоде. Мы с Романом Скворцовым были в замешательстве. Даже не знал, как это комментировать.

Не понял, какое решение приняли судьи. Сначала подумал, что судья показал Илье Федотову в сторону раздевалки, удалил до конца матча», – сказал Вайсфельд.