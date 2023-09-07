Ковалев о переходе из «Монреаля» в «Оттаву»: «Я был слишком жадным и совершил ошибку»

Алексей Ковалев считает ошибкой переход из «Монреаля» в «Оттаву» в 2009 году.

«Я был слишком жадным и совершил ошибку. С другой стороны, я хотел, чтобы ко мне относились с уважением, чего я не получил.

Я не просил большего, просто небольшую прибавку. Если бы мне пришлось сделать это снова, я принял бы предложение «Канадиенс», а не ушел бы в «Оттаву».

Мне было хорошо в «Монреале», в клубе и с болельщиками. Думаю, именно благодаря им я добился такого большого успеха», – написал Ковалев в письме для сайта Radio-Canada.