Ковалев о переходе из «Монреаля» в «Оттаву»: «Я был слишком жадным и совершил ошибку»

Теги Оттава Монреаль Алексей Ковалев НХЛ деньги Хоккей

Алексей Ковалев считает ошибкой переход из «Монреаля» в «Оттаву» в 2009 году.

«Я был слишком жадным и совершил ошибку. С другой стороны, я хотел, чтобы ко мне относились с уважением, чего я не получил.

Я не просил большего, просто небольшую прибавку. Если бы мне пришлось сделать это снова, я принял бы предложение «Канадиенс», а не ушел бы в «Оттаву».

Мне было хорошо в «Монреале», в клубе и с болельщиками. Думаю, именно благодаря им я добился такого большого успеха», – написал Ковалев в письме для сайта Radio-Canada.

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12 комментариев

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Михаил Опякин
Достойно признал свою ошибку
+12
-1
+11
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AVKU
А ещё бы лучше в Питтсбурге остался. Но карьера хорошая получилась в любом случае, жаловаться грех.
+9
0
+9
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upuckuH
Ответ Splin
Скорей глупым и молодым
В 2009 ?))) молодым?
+6
0
+6
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Сергей Орлов
Ответ Splin
Скорей глупым и молодым
Ему 36 лет было)
+2
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oberkorn
В 1994ом наши футбольные рвачи сделали то же самое
+1
0
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Pitts
Ответ Splin
Скорей глупым и молодым
36 лет, ахахв, молодым
+1
0
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Radik_2.0
написал в письме на радио. интересно
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alexhub
Оттава тогда сделала просто нереально кошерное предложение.. Причиной этого стало что сезонном ранее Ковалев просто жег в матчах с Оттавой. Все правильно сделал..
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Splin
Ответ upuckuH
В 2009 ?))) молодым?
Пардон, не подсчитал
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Splin
Ответ Pitts
36 лет, ахахв, молодым
из-за заголовка подумалось,😝✌️
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87mores
Ответ AVKU
А ещё бы лучше в Питтсбурге остался. Но карьера хорошая получилась в любом случае, жаловаться грех.
«Питтсбург» же сам его поменял, нет?
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