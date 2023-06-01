Ковалев вошел в тренерский штаб Жамнова в «Спартаке»

«Спартак» представил тренерский штаб команды на новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

В тренерский штаб «Спартака» под руководством вошли , Игорь Уланов, Евгений Перов, Сергей Климкович и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.

Работу в штабе « » продолжат также видеотренеры клуба Александр Соловьев и Роман Баринов.

В сезоне-2022/23 «Спартак» финишировал на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.