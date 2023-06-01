Ковалев вошел в тренерский штаб Жамнова в «Спартаке»
«Спартак» представил тренерский штаб команды на новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.
В тренерский штаб «Спартака» под руководством Алексея Жамнова вошли Алексей Ковалев, Игорь Уланов, Евгений Перов, Сергей Климкович и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.
Работу в штабе «Спартака» продолжат также видеотренеры клуба Александр Соловьев и Роман Баринов.
В сезоне-2022/23 «Спартак» финишировал на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.
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