Ковалев вошел в тренерский штаб Жамнова в «Спартаке»

Теги Спартак Игорь Уланов Алексей Жамнов Алексей Ковалев КХЛ Хоккей

«Спартак» представил тренерский штаб команды на новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

В тренерский штаб «Спартака» под руководством Алексея Жамнова вошли Алексей Ковалев, Игорь Уланов, Евгений Перов, Сергей Климкович и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.

Работу в штабе «Спартака» продолжат также видеотренеры клуба Александр Соловьев и Роман Баринов.

В сезоне-2022/23 «Спартак» финишировал на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Хорошая новость.
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