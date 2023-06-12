Давыдов о «Спартаке»: «Жамнов – Ковалев – интересный и опасный дуэт. Оптимизм внушает и селекция. Голдобин – мастер по меркам нынешней КХЛ»

Виталий Давыдов высказался о тренерском штабе «Спартака».

– Воспитанники «Динамо» теперь на тренерском мостике «Спартака» – и . Что от них ждете?

– Жамнов – Ковалев – интересный и опасный дуэт. Большие мастера, которые хотят заявить о себе как большие тренеры.

– Получится?

– Жамнов возглавлял олимпийскую сборную России, имеет большой менеджерский опыт, но пока четкого мнения по его кандидатуре не сформировалось, он немного подзастрял между амплуа менеджера и тренера. Впереди у него полноценный тренерский сезон, и это мнение наконец-то появится.

Его тезка Ковалев тоже промелькнул на тренерском мостике – в «Куньлуне», но тоже пока заявки не сделал. О Москве он знает многое, будет интересно последить за его работой в столичном клубе. Думаю, красно-белые болельщики примут его хорошо, игровой стиль Ковалева близок традициям «Спартака».

– Почему этот дуэт, как вы говорите, опасный?

– Не понаслышке знаю, Ковалев – амбициозный парень с непростым характером, он замкнут на себе, его всегда тянуло на лидерские роли. Где-то по своей психологии он ближе к роли главного тренера, тогда как Жамнов, наоборот, более спокойный и рассудительный.

Видел амбиции Ковалева в том же « », где одно время ему было тяжело в роли ассистента, и только потом он стал главным. Посмотрим, как он будет развиваться в «Спартаке».

– Будет ли успешным спартаковский тренерский эксперимент?

– Думаю, дуэт Жамнов – Ковалев должен сразу дать результат. Тот же Жамнов работает в « » в разных ролях уже лет пять, ему не нужно времени на адаптацию, он все знает.

Оптимизм внушает и селекция «Спартака». Тот же Голдобин – мастер по меркам нынешней , но тренерам нужно найти к нему ключики, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.