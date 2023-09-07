Фастовский о новой арене «Сибири»: «Последний месяц мы практически здесь жили всем клубом, некогда даже спать было. Вкалывали, чтобы все состоялось»
Генеральный директор «Сибири» высказался об открытии новой арены.
«Больше переживаний было, как в тумане уже ближе к концу игры. Столько приготовлений, столько беготни.
Последний месяц мы практически здесь жили на новой арене всем клубом, некогда даже спать особо было. Вкалывали, чтобы все состоялось, и я огромную благодарность выражаю сотрудникам клуба и арены, которые просто совершили подвиг.
У нас же все всегда в последний момент, но мы успели в этот последний момент. И мне кажется, для болельщиков все сложилось удачно», — сказал Кирилл Фастовский.
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