Фастовский о новой арене «Сибири»: «Последний месяц мы практически здесь жили всем клубом, некогда даже спать было. Вкалывали, чтобы все состоялось»

Генеральный директор «Сибири» высказался об открытии новой арены.

«Больше переживаний было, как в тумане уже ближе к концу игры. Столько приготовлений, столько беготни.

Последний месяц мы практически здесь жили на новой арене всем клубом, некогда даже спать особо было. Вкалывали, чтобы все состоялось, и я огромную благодарность выражаю сотрудникам клуба и арены, которые просто совершили подвиг.

У нас же все всегда в последний момент, но мы успели в этот последний момент. И мне кажется, для болельщиков все сложилось удачно», — сказал .