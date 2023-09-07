Фастовский о новой арене «Сибири»: «Последний месяц мы практически здесь жили всем клубом, некогда даже спать было. Вкалывали, чтобы все состоялось»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Чемпионат.com Хоккей

Генеральный директор «Сибири» высказался об открытии новой арены.

«Больше переживаний было, как в тумане уже ближе к концу игры. Столько приготовлений, столько беготни.

Последний месяц мы практически здесь жили на новой арене всем клубом, некогда даже спать особо было. Вкалывали, чтобы все состоялось, и я огромную благодарность выражаю сотрудникам клуба и арены, которые просто совершили подвиг.

У нас же все всегда в последний момент, но мы успели в этот последний момент. И мне кажется, для болельщиков все сложилось удачно», — сказал Кирилл Фастовский.

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