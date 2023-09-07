Кирилл Фастовский: «Сибирь-Арена» войдет в топ-5 в КХЛ. По условиям размещения гостевых команд она даст фору другим дворцам, даже новым»

Теги Сибирь болельщики Кирилл Фастовский КХЛ Арена-Сибирь Чемпионат.com Хоккей

Кирилл Фастовский заявил, что новая арена «Сибири» войдет в топ-5 в КХЛ.

«Это современная и модернизируемая арена, а по условиям размещения гостевых команд она даст фору другим дворцам, даже новым.

Не сомневаюсь, что наша арена войдет в топ-5 в КХЛ. Другое дело, что цифра вместимости пока не очень убедительная, но мы работаем над этим, и я надеюсь, что все будет.

Почему сразу не сделали большую вместимость? Изначально проект должен быть реализован тот, который прошел экспертизу, таково законодательство. Но это все исправляемо, нет никаких незыблемых вещей, которые нельзя исправить», – сказал генеральный директор «Сибири» Фастовский.

Текущая вместимость арены составляет 10 518 зрителей.

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3 комментария

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Rodgeras
Каждая перестройка - это новый распил бюджета, улыбнувшись, подумал Фастовский.
+4
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+4
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Shaiba Bash
Поздравляю Сибирь с новой ареной, если ее улучшат, то вообще круто будет
+3
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+3
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hett
там даже можно 400 м вокруг ледовой площадки бегать, а если рост 1м 80 можно лбом биться об лестницу 🤡
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0
0
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