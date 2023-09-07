Кирилл Фастовский: «Сибирь-Арена» войдет в топ-5 в КХЛ. По условиям размещения гостевых команд она даст фору другим дворцам, даже новым»

Кирилл Фастовский заявил, что новая арена «Сибири» войдет в топ-5 в КХЛ.

«Это современная и модернизируемая арена, а по условиям размещения гостевых команд она даст фору другим дворцам, даже новым.

Не сомневаюсь, что наша арена войдет в топ-5 в . Другое дело, что цифра вместимости пока не очень убедительная, но мы работаем над этим, и я надеюсь, что все будет.

Почему сразу не сделали большую вместимость? Изначально проект должен быть реализован тот, который прошел экспертизу, таково законодательство. Но это все исправляемо, нет никаких незыблемых вещей, которые нельзя исправить», – сказал генеральный директор « » .

Текущая вместимость арены составляет 10 518 зрителей.