Фастовский о новой арене «Сибири»: «Планируем увеличить вместимость до 12 тысяч к началу следующего сезона»

Кирилл Фастовский рассказал о планах увеличить вместимость арены «Сибири».

На данный момент вместимость новой арены составляет 10 518 зрителей.

«Мы ратуем за увеличение вместимости. Очевидно, что это возможно, необходимо поменять раздвижные трибуны, сделать их ближе к борту.

К началу следующего сезона планируем увеличить до 12 000, но работу нужно начинать уже сейчас», – сказал генеральный директор « » .