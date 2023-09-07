Фастовский о новой арене «Сибири»: «Планируем увеличить вместимость до 12 тысяч к началу следующего сезона»

Теги Сибирь болельщики Кирилл Фастовский КХЛ Арена-Сибирь Хоккей

Кирилл Фастовский рассказал о планах увеличить вместимость арены «Сибири».

На данный момент вместимость новой арены составляет 10 518 зрителей.

«Мы ратуем за увеличение вместимости. Очевидно, что это возможно, необходимо поменять раздвижные трибуны, сделать их ближе к борту.

К началу следующего сезона планируем увеличить до 12 000, но работу нужно начинать уже сейчас», – сказал генеральный директор «Сибири» Фастовский.

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1 комментарий

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Al Al
еще на года 3
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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