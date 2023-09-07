Соркин заработает около 150 млн рублей по 4-летнему контракту с ЦСКА (Metaratings)
Максим Соркин заработает около 150 млн рублей в ЦСКА по 4-летнему контракту.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Соркиным до 2027 года.
В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 3 матча.
В минувшем сезоне он провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 31 (11+20) балл. В плей-офф-2023 он сыграл 26 матчей и отметился 9 (4+5) очками.
В составе ЦСКА Соркин дважды выиграл Кубок Гагарина (в 2022 и 2023 годах).
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