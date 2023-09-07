Соркин заработает около 150 млн рублей по 4-летнему контракту с ЦСКА (Metaratings)

Теги ЦСКА КХЛ Максим Соркин деньги Хоккей

Максим Соркин заработает около 150 млн рублей в ЦСКА по 4-летнему контракту.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Соркиным до 2027 года.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 3 матча.

В минувшем сезоне он провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 31 (11+20) балл. В плей-офф-2023 он сыграл 26 матчей и отметился 9 (4+5) очками.

В составе ЦСКА Соркин дважды выиграл Кубок Гагарина (в 2022 и 2023 годах).

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7 комментариев

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ЧакЧак
еще бы полезными действиями отметился в начале сезона
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42mk@
Тьфу тьфу. Сначала прочитал "сорокин" в заголовке.
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Эдуард Элверс
37.5 млн в год? Вроде немного, но в нынешнем сезоне он вообще нулевый пока.
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Yulia Gurchenkova
Заслужил🔥
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RED_WINGS
Ответ Эдуард Элверс
37.5 млн в год? Вроде немного, но в нынешнем сезоне он вообще нулевый пока.
так только 3 игры сыграно
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Эдуард Элверс
Ответ RED_WINGS
так только 3 игры сыграно
твоя правда
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Yulia Gurchenkova
Ответ Эдуард Элверс
37.5 млн в год? Вроде немного, но в нынешнем сезоне он вообще нулевый пока.
Посмотрите на его игру (не статистику) в прошлых сезонах, особенно в полуфинале и финале и поймёте, что он ценный игрок, тем более воспитанник)
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