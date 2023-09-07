ЦСКА продлил контракт с Соркиным до 2027 года

Нападающий Максим Соркин продлил контракт с ЦСКА.

Новое одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2027 года.

В сезоне-2023/24 Соркин сыграл 3 матча.

В минувшем сезоне он провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 31 (11+20) балл. В плей-офф-2023 он сыграл 26 матчей и отметился 9 (4+5) очками.

В составе ЦСКА Соркин дважды выиграл Кубок Гагарина (в 2022 и 2023 годах).