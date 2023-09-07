ЦСКА продлил контракт с Соркиным до 2027 года

Теги ЦСКА КХЛ Максим Соркин Хоккей

Нападающий Максим Соркин продлил контракт с ЦСКА.

Новое одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2027 года.

В сезоне-2023/24 Соркин сыграл 3 матча.

В минувшем сезоне он провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 31 (11+20) балл. В плей-офф-2023 он сыграл 26 матчей и отметился 9 (4+5) очками.

В составе ЦСКА Соркин дважды выиграл Кубок Гагарина (в 2022 и 2023 годах).

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13 комментариев

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RBChannel
Ответ Серый
Честнейший клуб, а как красиво поступили с Федотовым... Просто прелесть, а не конюшня!
Да. Красавцы. Оставили своего игрока и защитили свои интересы. И шикарно, что у тебя от этого подгорает😂
Хорошего дня!😎
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RBChannel
Ответ 9gj8yk9zph
Ох уж эти воспитанники которые готовыми приходят в 12 лет (в плане технической подготовки), такие же как и у СКА :) Григоренко такой же, в 10 лет перешел в эту школу имея уже результативность 2 очка за игру по своему возрасту. Собирают лучших со всей страны потом называют их воспитанниками…
Уделю тебе минутку времени. И объясню очевидную вещь, не для тебя😎. Запомни на всю свою жизнь, главный переход в спорте - из молодежного во взрослый. Поэтому большинство топов в молодежке, никогда не заиграют на взрослом уровне. Так что абсолютно неважно кто как выглядит в 10-12 лет.
Не за что!:)
И завидуй молча. У ЦСКА самая сильная система в российском хоккее.
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Denis Dudin
140 млн на 4 года(действует с этого сезона)
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Andr1971
Неплохой пацан, стабильности бы побольше
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RBChannel
Наши топ 6
Свой воспитанник. Одобряем.
Без всяких конвертов, как в некоторых фаворитах.
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zho3716
Отлично
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Pink Floyd1276
Показалось
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Сергей Вятич
145 миллионов за 4 года со ступенчатым ежегодным повышением суммы 4-летнего одностороннего контракта:
https://t.me/leningradka39/177
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RBChannel
Ответ Серый
Надеюсь, когда-нибудь с тобой поступят так же. Только уже не в армию тебя отправят, а в зону боевых действий. В качестве защиты.
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Серый
Ответ RBChannel
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RBChannel
Ответ Серый
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Тебе уже ответили по делу. Но ты какую-то чушь здесь поришь. Свободен!!!
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