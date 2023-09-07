Канарейкин о хитах: «Уходи в фигурное катание, раз силовую борьбу не выдерживаешь. Хочется, чтобы хоккей оставался жестким, мужским спортом»

Федор Канарейкин хочет, чтобы хоккей оставался жестким видом спорта.

«Что мне нравится в современном хоккее? Главное – за сегодняшним быстрым хоккеем не должна отставать мысль. Нравится все, как развивается. Технологии идут вперед: новые клюшки, удобная амуниция.

Нравятся поправки в современном хоккее. Все в плюс, игра становится быстрее и интереснее. Есть один минус.

Хочется, чтобы хоккей оставался жестким и мужским видом спорта. Контактная игра должна присутствовать. А то все эти нырки... Понятно, есть грязь, но надо отличать хорошие силовые приемы от этого. Грязи как раз почти сейчас не наблюдается.

Есть хоккеисты, на которых проводят хороший силовой прием в центре площадки, а он рассыпается на льду. Ну, все, прям убили человека.

Что в таком случае делать? Поменяй секцию и уходи в фигурное катание, раз силовую борьбу не выдерживаешь. В наше время было жестче, мощнее», – сказал заслуженный тренер России Канарейкин.