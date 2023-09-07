Канарейкин о хитах: «Уходи в фигурное катание, раз силовую борьбу не выдерживаешь. Хочется, чтобы хоккей оставался жестким, мужским спортом»

Теги Федор Канарейкин КХЛ правила Хоккей

Федор Канарейкин хочет, чтобы хоккей оставался жестким видом спорта.

«Что мне нравится в современном хоккее? Главное – за сегодняшним быстрым хоккеем не должна отставать мысль. Нравится все, как развивается. Технологии идут вперед: новые клюшки, удобная амуниция.

Нравятся поправки в современном хоккее. Все в плюс, игра становится быстрее и интереснее. Есть один минус.

Хочется, чтобы хоккей оставался жестким и мужским видом спорта. Контактная игра должна присутствовать. А то все эти нырки... Понятно, есть грязь, но надо отличать хорошие силовые приемы от этого. Грязи как раз почти сейчас не наблюдается.

Есть хоккеисты, на которых проводят хороший силовой прием в центре площадки, а он рассыпается на льду. Ну, все, прям убили человека.

Что в таком случае делать? Поменяй секцию и уходи в фигурное катание, раз силовую борьбу не выдерживаешь. В наше время было жестче, мощнее», – сказал заслуженный тренер России Канарейкин.

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6 комментариев

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Ответ sd4fmwrvz8
Ротенберг там против был силовых , в его систему это не вписывается
Суть его системы в том, что он хочет предсказумого результата для себя. А силовые вносят элемент случайности в матч. То есть хорошая силовая команда может обыграть в ПО более мастеровитую. А этот финский мальчик боится этого
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Alex1104
Ответ Sobachkin
Ну короче для тех кто семечки ест, типо во брутал на площадке, а техника и IQ на льду вторичны. У нас и драки прям слюни дают. И это начиная с детей
Хоккей такой вид спорта. Там есть силовые приемы. Бывают драки.
Не всем девочкам нравится.
+3
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+3
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sd4fmwrvz8
Ротенберг там против был силовых , в его систему это не вписывается
+3
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Scrappy_Coco
Силовые нужны и нужны грамотные судьи, которые будут судить в рамках правил, а не из-за последствий силового. Сибирь с0c иска, чистейший силовой у борта, питерский клоун согнулся в три погибели перед контактом и поцеловал борт, сразу развалился отдыхать, судьи свистят. За что? Чистейший силовой! А балерину, правильно сказал Канарейкин выгнать из хоккея в футбол, пусть там на поляне изображает агонию.
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marshal .masha
Ответ sd4fmwrvz8
Ротенберг там против был силовых , в его систему это не вписывается
Не вписывается, когда бьют их, а им можно и всё сразу вписывается
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