Игорь Григоренко: «Молодежь должна смотреть ролики правильных хоккейных примеров – Макдэвида, Капризова. Но им интереснее другое: как блогер машину сжег»
Игорь Григоренко высказался о том, почему в КХЛ стало меньше молодых звезд.
– Некоторые считают, что современная КХЛ обеднела в количестве звезд по сравнению с сезонами, когда вы играли. Согласны?
– Уезжают не так много успешных хоккеистов. Сколько хоккеистов уехало после Капризова и стали там успешными? Это единичные случаи.
Сейчас у нас нет молодых звезд в таком количестве по сравнению с моим временем. Мы начинали в 16 лет, сейчас в 16 лет еще дети. А наше поколение начинало в 16 тренироваться и проходить сборы в первых командах.
Не могу сказать, что какие-то звезды уезжают. Да, кто-то по своему желанию уезжает, но к чему это все приходит?
– Почему сейчас не появляются молодые звезды в таком количестве, как раньше?
– Все начинается с детского хоккея. Значит, что-то не так, есть какое-то упущение. Может быть, мы не привлекаем молодежь, которую нужно привлекать.
Сейчас совсем другое поколение стало. Мы раньше любили хоккей, не могли представить себя без него, а сейчас как-то непонятно все. Такое ощущение, что блогерство привлекает больше внимания молодых людей. Сейчас все себя возомнили блогерами. Молодые испытывают проблемы с концентрацией из-за блогеров, роликов на ютубе.
Молодежь должна смотреть ролики правильных хоккейных примеров. К примеру, Макдэвида, Капризова и так далее. Но, к сожалению, сейчас им интереснее другое: как блогер свою машину сжег на камеру или что-то еще.
Конечно, у нас раньше не было выбора и таких технических возможностей. Ты либо шарахаешься по улицам, работаешь на заводе или идешь в спорт, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» Григоренко.
Нынешние тренеры - почти такие же( за редким тсключением) , но в 2 раза старше. И я отчётливо помню как Вячеслав Иванович Старшинов, Игорь Ефимович Дмитриев требовали зачетки у своих подопечных и гоняли их по вопросам истории , русс.литературы и географии.
Нынче же главнейшая задача в жизни - контракт . Желательно за океаном. Это главное
А то, что жена бывшая эскортница ( или как они сами назыаают- модельььь)- это фиолетово . Вот и растет уже полноценно второе поколение даунов на коньках . Ни о чем кроме хоккея, шмоток и тачек говорить не сплсобны