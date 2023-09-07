Игорь Григоренко: «Молодежь должна смотреть ролики правильных хоккейных примеров – Макдэвида, Капризова. Но им интереснее другое: как блогер машину сжег»

Теги Лада Игорь Григоренко НХЛ КХЛ Коннор Макдэвид детский хоккей Кирилл Капризов Хоккей

Игорь Григоренко высказался о том, почему в КХЛ стало меньше молодых звезд.

– Некоторые считают, что современная КХЛ обеднела в количестве звезд по сравнению с сезонами, когда вы играли. Согласны?

– Уезжают не так много успешных хоккеистов. Сколько хоккеистов уехало после Капризова и стали там успешными? Это единичные случаи.

Сейчас у нас нет молодых звезд в таком количестве по сравнению с моим временем. Мы начинали в 16 лет, сейчас в 16 лет еще дети. А наше поколение начинало в 16 тренироваться и проходить сборы в первых командах.

Не могу сказать, что какие-то звезды уезжают. Да, кто-то по своему желанию уезжает, но к чему это все приходит?

– Почему сейчас не появляются молодые звезды в таком количестве, как раньше?

– Все начинается с детского хоккея. Значит, что-то не так, есть какое-то упущение. Может быть, мы не привлекаем молодежь, которую нужно привлекать.

Сейчас совсем другое поколение стало. Мы раньше любили хоккей, не могли представить себя без него, а сейчас как-то непонятно все. Такое ощущение, что блогерство привлекает больше внимания молодых людей. Сейчас все себя возомнили блогерами. Молодые испытывают проблемы с концентрацией из-за блогеров, роликов на ютубе.

Молодежь должна смотреть ролики правильных хоккейных примеров. К примеру, Макдэвида, Капризова и так далее. Но, к сожалению, сейчас им интереснее другое: как блогер свою машину сжег на камеру или что-то еще.

Конечно, у нас раньше не было выбора и таких технических возможностей. Ты либо шарахаешься по улицам, работаешь на заводе или идешь в спорт, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» Григоренко.

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2 комментария

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Егор Старов
Григор прав : Вы попробуйте поговорить с 15ти-16 ти летними хоккеистами - это просто звиздец. В голове опилки, шаурма, модный шмот и мусор. Тупые , ограниченные особи растут. И в большой степени этому способствуют .....родители. У этих салажат в жизни 4 ценности : жрать, спать, тренировка, гаджет. Всё!!!!!!!
Нынешние тренеры - почти такие же( за редким тсключением) , но в 2 раза старше. И я отчётливо помню как Вячеслав Иванович Старшинов, Игорь Ефимович Дмитриев требовали зачетки у своих подопечных и гоняли их по вопросам истории , русс.литературы и географии.
Нынче же главнейшая задача в жизни - контракт . Желательно за океаном. Это главное
А то, что жена бывшая эскортница ( или как они сами назыаают- модельььь)- это фиолетово . Вот и растет уже полноценно второе поколение даунов на коньках . Ни о чем кроме хоккея, шмоток и тачек говорить не сплсобны
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T.T.
Ответ Егор Старов
Григор прав : Вы попробуйте поговорить с 15ти-16 ти летними хоккеистами - это просто звиздец. В голове опилки, шаурма, модный шмот и мусор. Тупые , ограниченные особи растут. И в большой степени этому способствуют .....родители. У этих салажат в жизни 4 ценности : жрать, спать, тренировка, гаджет. Всё!!!!!!! Нынешние тренеры - почти такие же( за редким тсключением) , но в 2 раза старше. И я отчётливо помню как Вячеслав Иванович Старшинов, Игорь Ефимович Дмитриев требовали зачетки у своих подопечных и гоняли их по вопросам истории , русс.литературы и географии. Нынче же главнейшая задача в жизни - контракт . Желательно за океаном. Это главное А то, что жена бывшая эскортница ( или как они сами назыаают- модельььь)- это фиолетово . Вот и растет уже полноценно второе поколение даунов на коньках . Ни о чем кроме хоккея, шмоток и тачек говорить не сплсобны
"Наша молодежь любит окружить себя роскошью, она дурно воспитана! она смеется над своими начальниками и нисколько не уважает старших. Наши нынешние дети стали тиранами, они не приветствуют стоя, если в комнату входит старше по возрасту человек, спорят со своими родителями. Попросту говоря они плохие. Жадно глотают пищу и изводят своих учителей" (c) Сократ 5 век
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