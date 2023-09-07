Игорь Григоренко: «Молодежь должна смотреть ролики правильных хоккейных примеров – Макдэвида, Капризова. Но им интереснее другое: как блогер машину сжег»

Игорь Григоренко высказался о том, почему в КХЛ стало меньше молодых звезд.

– Некоторые считают, что современная обеднела в количестве звезд по сравнению с сезонами, когда вы играли. Согласны?

– Уезжают не так много успешных хоккеистов. Сколько хоккеистов уехало после и стали там успешными? Это единичные случаи.

Сейчас у нас нет молодых звезд в таком количестве по сравнению с моим временем. Мы начинали в 16 лет, сейчас в 16 лет еще дети. А наше поколение начинало в 16 тренироваться и проходить сборы в первых командах.

Не могу сказать, что какие-то звезды уезжают. Да, кто-то по своему желанию уезжает, но к чему это все приходит?

– Почему сейчас не появляются молодые звезды в таком количестве, как раньше?

– Все начинается с детского хоккея. Значит, что-то не так, есть какое-то упущение. Может быть, мы не привлекаем молодежь, которую нужно привлекать.

Сейчас совсем другое поколение стало. Мы раньше любили хоккей, не могли представить себя без него, а сейчас как-то непонятно все. Такое ощущение, что блогерство привлекает больше внимания молодых людей. Сейчас все себя возомнили блогерами. Молодые испытывают проблемы с концентрацией из-за блогеров, роликов на ютубе.

Молодежь должна смотреть ролики правильных хоккейных примеров. К примеру, , Капризова и так далее. Но, к сожалению, сейчас им интереснее другое: как блогер свою машину сжег на камеру или что-то еще.

Конечно, у нас раньше не было выбора и таких технических возможностей. Ты либо шарахаешься по улицам, работаешь на заводе или идешь в спорт, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» .