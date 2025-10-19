Мичков без очков против «Миннесоты»: 2 броска, 2 хита, 2 потери и «минус 1» за 12:07 – минимальное время в сезоне. Матвей вновь не играл в овертайме

Матвей Мичков остался без очков в матче против «Миннесоты».

Форвард «Филадельфии» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:1 ОТ).

На счету 20-летнего россиянина 1 (1+0) очко в 5 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:50.

Сегодня Матвей (12:07 – минимальное время в сезоне, 3 смены в третьем периоде и 0 в овертайме, 2:21 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».

У него 2 броска в створ, 2 силовых приема и 2 потери.

Мичков без очков во 2-м матче подряд на старте сезона: 0 бросков и «минус 1» за 13:27 против «Каролины». У него 9-е время среди форвардов «Флайерс» и ни одной смены в овертайме