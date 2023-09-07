Гатиятулин о поражении от «Локомотива»: «Трактор» подвела реализация, а в концовке не хватило концентрации. Нужно отдаваться полностью – не расслабляться»

Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения от «Локомотива».

«Трактор» уступил « » (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

– Понадобилось время, чтобы войти в игру, поймать ритм.

В начале пришлось больше обороняться, потом поймали движение, больше стали контролировать шайбу, создавали моменты.

Завершения не хватило в этих моментах. В концовке не хватило концентрации.

– Большое преимущество «Трактора». По горячим следам – почему отдали игру?

– Я уже сказал, подвела реализация. Разберем матч, посмотрим, чего не хватает: последней передачи или завершающего броска.

– Уместно сравнить сегодняшний поединок с последним матчем в Казани?

– Каждая игра – она разная. Сравнивать я не буду.

От стартового вбрасывания до сирены нужно отдаваться полностью, не расслабляться. У нас случилась потеря этой концентрации, поэтому не сумели довести матч до победы.

– Почему отсутствовал ?

– По крайним нападающим у нас есть глубина состава, поэтому приняли такое решение, – сказал главный тренер « » .