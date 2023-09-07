Роман Ротенберг: «У СКА три матча, у «Торпедо» – два. Они начинают дома, а мы – нет. Совершенно разные условия – мы не в оптимальном составе»

Теги СКА Торпедо КХЛ Никита Гусев Игорь Ожиганов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил разных условиях «Торпедо» и СКА.

Петербургский клуб проиграл команде Игоря Ларионова (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сейчас вы не сожалеете о тех хоккеистах, которые ушли из СКА? Вообще ни об одном?

– Философский вопрос. Я никогда ни о чем не жалею.

Просто благодарен ребятам, которые работали со мной долгие годы, как Никита Гусев, как Игорь Ожиганов и другие.

Благодарен им, они хорошие ребята и отличные хоккеисты. Но мы всегда стремимся делать все, чтобы команда шла вперед.

Хоккей развивается. Мы учимся каждый день.

Поверьте мне, наш селекционный отдел работал круглосуточно после окончания прошлого сезона, чтобы нам собрать такую команду. Да, мы сегодня не в оптимальном составе. Впереди огромная работа.

Есть ребята, которые не проходили с нами предсезонку по разным причинам. Вы знаете их фамилии. Они летом даже в хоккей не играли, были в другой стране.

Сейчас идет адаптация. При этом они показывают хороший уровень. Мы победили сильных соперников на выезде, что очень непросто.

Считаю, что лучше начинать дома, но не мы определяем календарь. «Торпедо» начинает дома – мы нет.

«Торпедо» играет вторую игру, мы – третью. Это совершенно разные условия в плане подготовки.

Наверное, лучше, чтобы все проводили одинаковое количество матчей. Тогда будут равные условия, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне. Команда Ларионова начала чемпионат с двух побед

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9 комментариев

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J-12
ребёнок в теле 40 летнего
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Александр Митраков
Ну, как минимум, Роман уже чемпион по отмазкам
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Гекдениз Кардениз
тебе должность главного нытика надо , а не главного тренера, все сливки собрали со всех клубов и сели в лужу посреди дворца в НН вместе с маникеном , вопрос к хоккеистам или к тебе ? Или Торпедо тренеровадо на предсезонке игру от лужи и Ска с Торпедо не были втравных условиях , представляю бы в Бостоне так ныли когда серия у них была просто мажор думал суперсерию выдать , а тут бах и лужа вмешалась
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maxoc
Ну и бред про 2 и 3 матч. Ну сыграли и сыграли, только начало сезона. Не говорят же вот мы провели 60, а они 59
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Матроскин52
Кривой отмаз… Торпедо тоже начало в гостях, с сильным Локо… там конечно лёд был гораздо лучше, не было мышей, все двери открывались, да и судьи судили по другому… Самому то не смешно?
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a2wai
Пошли нелепые отмазы от гения тренерского цеха, хотя его по делу накуканили, потому что как тренер ротенберг пустышка и всегда будет проигрывать более сильным тренерам.
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_abc_
Система, которая трещит по швам от того, что на один матч больше провели при куда более глубоком и формально сильном составе и в которой тренер не знает, что их соперник начал сезон тоже выездом, но не стесняется врать об обратном?

ИМХО, каждое поражение СКА - победа российского хоккея. И, соответственно, наоборот.
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Йети
Боже мой, бедненький Роман..
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