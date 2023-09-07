Роман Ротенберг: «У СКА три матча, у «Торпедо» – два. Они начинают дома, а мы – нет. Совершенно разные условия – мы не в оптимальном составе»

Роман Ротенберг заявил разных условиях «Торпедо» и СКА.

Петербургский клуб проиграл команде Игоря Ларионова (3:4) в матче Фонбет чемпионата .

– Сейчас вы не сожалеете о тех хоккеистах, которые ушли из СКА? Вообще ни об одном?

– Философский вопрос. Я никогда ни о чем не жалею.

Просто благодарен ребятам, которые работали со мной долгие годы, как , как и другие.

Благодарен им, они хорошие ребята и отличные хоккеисты. Но мы всегда стремимся делать все, чтобы команда шла вперед.

Хоккей развивается. Мы учимся каждый день.

Поверьте мне, наш селекционный отдел работал круглосуточно после окончания прошлого сезона, чтобы нам собрать такую команду. Да, мы сегодня не в оптимальном составе. Впереди огромная работа.

Есть ребята, которые не проходили с нами предсезонку по разным причинам. Вы знаете их фамилии. Они летом даже в хоккей не играли, были в другой стране.

Сейчас идет адаптация. При этом они показывают хороший уровень. Мы победили сильных соперников на выезде, что очень непросто.

Считаю, что лучше начинать дома, но не мы определяем календарь. «Торпедо» начинает дома – мы нет.

«Торпедо» играет вторую игру, мы – третью. Это совершенно разные условия в плане подготовки.

Наверное, лучше, чтобы все проводили одинаковое количество матчей. Тогда будут равные условия, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне. Команда Ларионова начала чемпионат с двух побед