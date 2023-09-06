Ротенберг о поражении: «Торпедо» сыграло два матча, СКА – три. Нам было тяжелее. Ужасный лед, судейская ошибка – это не красит хоккей»

Теги СКА Торпедо судьи Константин Оленин КХЛ Роман Ротенберг Александр Сергеев Александр Сергеев Хоккей

Роман Ротенберг заявил об ошибке арбитров после матча с «Торпедо».

СКА проиграл команде Игоря Ларионова (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ

«Хочу поблагодарить болельщиков. Хочу поздравить «Торпедо» с победой.

Но хочу обратиться в лигу в очередной раз – ужасный лед для команд. Столько брака! Будет лучше, когда будет нормальный лед. Надо над этим работать.

И судейская ошибка в конце – было пять человек на льду. Они должны были играть вчетвером – у них минуту было пять человек на льду. Такие моменты не красят хоккей.

Заслуженная победа «Торпедо». [Поздравляю] тренерский штаб, болельщиков, замечательная атмосфера. Будем работать дальше, все впереди.

У «Торпедо» вторая игра, у СКА – уже третья. Нам чуть-чуть было тяжелее», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

На игре работали главные арбитры Константин Оленин и Александр Сергеев.

«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне. Команда Ларионова начала чемпионат с двух побед

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91 комментарий

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йозе марино
Ахахах, играли в гостях ещё забыл сказать, и Торпедо лёд очень понравился мне кажется))
+66
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Verhovn
Без коментариев. Мне неловко за такого тренера. Нет, чтобы поздравить соперника... Мой СКА превращается в какой-то футбольный Спартак по уровню кринжатины. Очень больно это осозновать...
+65
-22
+43
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Зара Рудова
А, может, просто Торпедо было сильнее? Да не, быть такого не может)))
+39
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Валерий Рзянин
Оёёёй, ути пути, как досадно, для ромкиной команды всё делают против, жизни не дают, душат и душат, прям уничтожают.... И лёд плохой, и судейство не то, и игр много у него, и игроки не те, и.... Да заткнись же ты болезный!!!! Куда дальше то??? Всю лигу под свои детские наполеоновские прихоти подмял, из-за тебя дурачка многие отвернулись от хоккея!!! Верните мальчика в реальность!! Самый богатый клуб, с потолком что хочет, то и делает, все таланты страны через свой всратый конвейер перегнал без права на отказ, тренер сборной, глава всех федераций и отделов российского хоккея, в тренерском штабе собрал толпу специалистов, игроков вообще в "ствол" не ставит, да ещё и бред наркомана несёт постоянно!!! Йозе Марино долбаный... Уже не смешно... Завали уж омлет свой на пару месяцев хотябы.. чёт накипело... Нытик блин!
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pochanik
видел этот шедевр на матч тв в эфире. ну что тут сказать, да наверное лучше промолчать!!))
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Yury Sin
Хоккей не красит присутствие в нем таких людей, как ты, Роман. А ошибки были есть и будут.
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йозе марино
а если лёд был бы норм Торпедо было бы ещё круче по его логике 😁
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Игорь 60
Вот Профессор и дернул Ромашку и его 2 пятерки помошничков
+15
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Rudenzik
Да что ж такое лёд слишком скользкий,судьи не помогали и другие причины помешали команде "гения" победить, тут надо жалобу подать в CAS и присудить Ска 2 очка и кубок сразу впридачу
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Web_kz
Вот уж кто точно не красит хоккей, так это Йозе Марино. :))
+10
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lobzig
Любопытно, последует ли штраф за критику судей 🤔
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Саня52
Ответ Verhovn
Без коментариев. Мне неловко за такого тренера. Нет, чтобы поздравить соперника... Мой СКА превращается в какой-то футбольный Спартак по уровню кринжатины. Очень больно это осозновать...
Так он поздравил Торпедо,на КХЛ показали.
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Александр Цикунов
Ответ Евгений Исаев
Посмешище)))
пусть научится проигрывать.А не ссылаться на плохой лед, пижоны
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Maxim Shumov
Да это же заговор против Великой Системы!!! Бедный Йозик!
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Огюст
Роман ,не нужно "притягивать"к своему поражению то , что не имело отношений , а лёд был по своему состоянию одинаков для обоих команд -просто по игре и ведению игры своей команды Ларионов оказался , как и его игроки сильнее вас !
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Verhovn
Ответ Dayti
Комментарий удален модератором
Я бы к Питеру не причислял этого персонажа.
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Andrewxyz
Надеюсь СКА не выйдет в плов.
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Eskender
Слушайте, но это ведь и правда нечестно: Торпедо играло на ровном льду, забросило какие-то 4 корявые шайбы... а СКА на кривом льду забил целых три великолепных гола (в принципе каждый можно бы считать и за два)... разве справедливо, что победу отдали Торпедо?
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TIMON
Некоторые клоуны не красят хоккей
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Игорь 60
Ну вот и первые слезы. И куча помошничков не справилась. То ли еще будет. Это на со сборной Казахстана и Белоруссии рейтинги зарабатывать
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Михаил Ильин
Приятно было слышать с трибун недовольный гул, когда этого гения показывали на экране.
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Сергей Богодухов
Что ты ноешь. Виноваты все кроме тебя,лёд,матчи,судьи...черт, ты виноват и всегда будешь виноват
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Анатолий Magicbrain
Кандидат в мастера спорта по нытью
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Красно Белый
мощный аргумент🤧 слова великого стратега ибо 800 матчей нхл видел
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Verhovn
Ответ Игорь 60
Ну вот и первые слезы. И куча помошничков не справилась. То ли еще будет. Это на со сборной Казахстана и Белоруссии рейтинги зарабатывать
Да слёз нету, Игорь. Игра - огонь. Могли и выиграть. Не случилось, это хоккей. Ротенберг психует, и это видно всем. Не годится так себя вести тренеру топ-клуба. Только об этом речь.
+3
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