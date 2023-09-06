Ротенберг о поражении: «Торпедо» сыграло два матча, СКА – три. Нам было тяжелее. Ужасный лед, судейская ошибка – это не красит хоккей»

Роман Ротенберг заявил об ошибке арбитров после матча с «Торпедо».

СКА проиграл команде Игоря Ларионова (3:4) в матче Фонбет чемпионата

«Хочу поблагодарить болельщиков. Хочу поздравить « » с победой.

Но хочу обратиться в лигу в очередной раз – ужасный лед для команд. Столько брака! Будет лучше, когда будет нормальный лед. Надо над этим работать.

И судейская ошибка в конце – было пять человек на льду. Они должны были играть вчетвером – у них минуту было пять человек на льду. Такие моменты не красят хоккей.

Заслуженная победа «Торпедо». [Поздравляю] тренерский штаб, болельщиков, замечательная атмосфера. Будем работать дальше, все впереди.

У «Торпедо» вторая игра, у СКА – уже третья. Нам чуть-чуть было тяжелее», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

На игре работали главные арбитры Константин Оленин и Александр Сергеев.

«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне. Команда Ларионова начала чемпионат с двух побед