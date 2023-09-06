Ларионов о победе над СКА: «Такие матчи украшают игру – за ней будущее, меньше автобусов. Чтобы молодежь вернулась на трибуны – нужно давать хороший продукт»
Игорь Ларионов заявил, что матч «Торпедо» и СКА украшает хоккей.
«Торпедо» обыграло СКА (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Ваш оппонент (Роман Ротенберг) сказал, что получает удовольствие при игре с такой командой, как «Торпедо» – вели комбинационную игру. Получаете ли удовольствие с такой командой, как СКА, независимо от их статуса?
– Мы перебросились словами сразу же после игры, когда мы оба шли в тоннель, в раздевалки. Об этом был разговор.
Здесь было сложно что-то возразить – наоборот, такие матчи украшают игру. Дают возможность болельщикам пищу для размышлений, массу эмоций.
Такой хоккей, который показали обе команды, наверное, заслуживает уважение и хотелось бы, что эта игра шла по лиге.
Чтобы у нас было меньше автобусов, меньше защитных редутов. За этой игрой – будущее.
Мы понимаем: для того, чтобы сегодняшняя молодежь вернулась на трибуны, не просто у телевизоров, а на трибуны – очень важно давать хороший продукт.
Сегодня был эпизод того хорошего продукта, который мы хотим показывать в каждой игре, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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