Ларионов о победе над СКА: «Такие матчи украшают игру – за ней будущее, меньше автобусов. Чтобы молодежь вернулась на трибуны – нужно давать хороший продукт»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что матч «Торпедо» и СКА украшает хоккей.

«Торпедо» обыграло СКА (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ваш оппонент (Роман Ротенберг) сказал, что получает удовольствие при игре с такой командой, как «Торпедо» – вели комбинационную игру. Получаете ли удовольствие с такой командой, как СКА, независимо от их статуса?

– Мы перебросились словами сразу же после игры, когда мы оба шли в тоннель, в раздевалки. Об этом был разговор.

Здесь было сложно что-то возразить – наоборот, такие матчи украшают игру. Дают возможность болельщикам пищу для размышлений, массу эмоций.

Такой хоккей, который показали обе команды, наверное, заслуживает уважение и хотелось бы, что эта игра шла по лиге.

Чтобы у нас было меньше автобусов, меньше защитных редутов. За этой игрой – будущее.

Мы понимаем: для того, чтобы сегодняшняя молодежь вернулась на трибуны, не просто у телевизоров, а на трибуны – очень важно давать хороший продукт.

Сегодня был эпизод того хорошего продукта, который мы хотим показывать в каждой игре, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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6 комментариев

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FCKUZBASS
торпедо сегодня, стукнуло по носу супер тренера! а хоккей получился зрелищный, без вопросов!
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Shamarin
Жаль свалит Гарик в конце сезона из этой лиги автобусов.
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daniel-cristian
даже и добавить нечего
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Матроскин52
Игорь Николаевич все грамотно разложил… никого не обидел… а ведь мог вспомнить кулачки победы… Торпедо сегодня просто здорово выглядело, не хуже сборной России…
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