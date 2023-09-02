Хохлачев о высоких ожиданиях от его игры за «Амур»: «От меня и в «Спартаке» ждали чудес. Разговоры про деньги – абсолютно понятные вещи»

Александр Хохлачев высказался о своем новом контракте с «Амуром».

Сообщалось, что зарплата игрока по 2-летнему соглашению с хабаровским клубом составит 70-75 миллионов рублей за сезон.

– Понимаете, что после заключения такого контракта от вас будут ждать чудес в каждом матче, а если вдруг что, то пойдут разговоры про деньги?

– Сразу все это понимал. В принципе, от меня и в « » ждали чудес в каждом матче. Что касается разговоров про деньги, то это абсолютно понятные вещи. Надо просто выходить и выполнять свою работу. Тогда все будет хорошо.

« » предоставил мне все условия, и теперь все будет зависеть от того, как я сам буду играть. А я настроен серьезно. Прошел предсезонную подготовку со «Спартаком», где мы хорошо тренировались, и я готов к сезону. С первого же матча с «Витязем» буду стараться делать все, что от меня зависит, – забивать, отдавать, набирать очки.

Также ни в коем случае не буду забывать про оборону. Уже успел пообщаться с главным тренером. Естественно, у него, как и у каждого тренера, есть свои требования. Это нормально. В каждой игре буду биться и стараться, – сказал .