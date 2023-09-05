Хохлачев о первом матче против «Спартака» после обмена: «Не думаю, что болельщики будут свистеть, это было не мое решение»

Теги Амур Спартак болельщики КХЛ Александр Хохлачев ТАСС Хоккей

Александр Хохлачев высказался о предстоящем матче против «Спартака».

«Амур» сыграет с московским клубом на выезде 6 сентября. Хохлачев проведет первый матч против бывшего клуба после недавнего обмена. 

В 2 матчах за хабаровчан в новом Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка. 

«Конечно, будет много эмоций, но я постараюсь готовиться к этой игре, как к очередному матчу, все выкинуть из головы. Да, будет много особенных эмоций против «Спартака».

Ни с кем из «Спартака» у меня нет никакого заочного соперничества – там хорошие ребята, и я им пожелал удачи, рад за них. У меня теперь новая команда, и все мысли о ней.

Не думаю, что болельщики в среду будут свистеть, так как это было не мое решение», – сказал Хохлачев. 

Жамнов о Хохлачеве: «Переговоры велись все лето, но мы не договорились по финансам. Будем искать варианты, кто может его заменить, у нас есть резерв»

9 комментариев

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ilya1809
Ответ mitos
Выставил личку 75 лимонов. Я тут не пределах. Молодец)
Ну надо понимать что значит ему такие деньги дают.Вы конечно с удовольствием согласитесь получать на своей работе в два раза меньше, когда ровно на такой же должности вот тут за углом платят в два раза больше, но такие люди не все.И ладно бы давал бы какой нибудь ТОП клуб который "с жиру" переплачивал игрокам на лавку, но тут нет. Вообщем если ему кто платит значит сичтает что он этого стоит, а значит это его рыночная цена, а если такая цена рыночная то нынешние лидеры которые будут передпописыватся тоже будут просить такие деньги(или даже больше)
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ilya1809
Ответ Proline
Рыночная цена имеет значение, когда игрок выходит на рынок. У Хохлачёва оставался ещё год контракта. Вообще надо лиге запрещать переподписывать действующие контракты (может, кроме молодёжи до 22-23 лет). А то игроки больно красиво устроились - после удачного сезона могут капризничать, требовать повышение з/п или обмена. А после неудачного - я что-то не слышал, чтобы кто-то переподписал действующий контракт в сторону уменьшения (если речь не про СКА, конечно).
Спартак мог его не отдавать,это полное право Спартака.Они решили сделать так как сделали.Хохлачев не может это все провернуть сам, он может и сто и двести попросить, но если никто ему не готов дать,то толку от того что хочет Хохлачев? Хохлачев может захотеть перевода в основнйо состав Бостона, но только с разрешеня Спартака.Деньги дали, а Спартак его отдал,хотя мог оставлять до конца сезона.
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Виктор
Удачи в Амуре тебе Александр!!!
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Uriah Heep
Я лично не буду. По «доброй традиции» наше руководство расстаётся с лучшими игроками из сезона в сезон. Сначала с Никишиным, теперь с Хохлачевым. Интересно, что с обоими болельщики встречались по окончании сезона, вручали приз лучшему игроку и сувениры. С одним Александром - в мае 2022 года, за месяц до того как его забрал Ротенберг, а со вторым - 24 марта этого года.
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ilya1809
Ответ Proline
Мог, только смысл оставлять немотивированного игрока, который знает, что может получать в другой команде вдвое больше вот прям щас.
Так вы попали в момент когда вы сами себе противоречите- надо запретить переподписывать,это значит оставлять не мотивированного игрока. Кнут под названием -"ты ничего не переподпишешь до окончания сезона" и сейчас есть у любого клуба, и есть возможность клуба НЕмотивированого игрока, оставлять на лавке,что бы он ее поискал, если хочет практику, и хорошую статистику с которой и пойдет на рынок. Запрет на переодписывание не имеет смысла потому что не мотированный игрок может быть и с ним.
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