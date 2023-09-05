Хохлачев о первом матче против «Спартака» после обмена: «Не думаю, что болельщики будут свистеть, это было не мое решение»

Александр Хохлачев высказался о предстоящем матче против «Спартака».

« » сыграет с московским клубом на выезде 6 сентября. Хохлачев проведет первый матч против бывшего клуба после недавнего обмена.

В 2 матчах за хабаровчан в новом Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка.

«Конечно, будет много эмоций, но я постараюсь готовиться к этой игре, как к очередному матчу, все выкинуть из головы. Да, будет много особенных эмоций против «Спартака».

Ни с кем из « » у меня нет никакого заочного соперничества – там хорошие ребята, и я им пожелал удачи, рад за них. У меня теперь новая команда, и все мысли о ней.

Не думаю, что болельщики в среду будут свистеть, так как это было не мое решение», – сказал Хохлачев.

Жамнов о Хохлачеве: «Переговоры велись все лето, но мы не договорились по финансам. Будем искать варианты, кто может его заменить, у нас есть резерв»