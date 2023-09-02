Жамнов о Хохлачеве: «Переговоры велись все лето, но мы не договорились по финансам. Будем искать варианты, кто может его заменить, у нас есть резерв»

Алексей Жамнов высказался об обмене Александра Хохлачева из «Спартака» в «Амур».

«У нас есть спортивный директор [ ], вопросы про финансы к нему. Про Хохлачева многое сказано, его агенты объяснили ситуацию. Переговоры велись все лето, но мы не договорились по финансам. Он поехал в ту команду, которая удовлетворила его по финансам.

Выгода для обеих сторон: мы получили денежную компенсацию, а он получил сумму, которую хотел.

Неожиданно? Понимали, что все может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперед, взять на себя лидерские качества. Будем искать варианты, кто его может заменить. У нас есть для этого резерв. Поймите, все было сделано по ободному согласию. Вы учитывайте это.

Сделка произошла летом? Конечно, лучше это все делать сейчас, пока есть возможность посмотреть, кто может занять его позицию. Мы найдем «химию», связки с », – сказал главный тренер « » .