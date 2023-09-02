Жамнов о Хохлачеве: «Переговоры велись все лето, но мы не договорились по финансам. Будем искать варианты, кто может его заменить, у нас есть резерв»

Теги Амур Спартак Алексей Жамнов КХЛ Александр Бурмистров Александр Хохлачев Роман Беляев Чемпионат.com деньги Хоккей

Алексей Жамнов высказался об обмене Александра Хохлачева из «Спартака» в «Амур».

«У нас есть спортивный директор [Роман Беляев], вопросы про финансы к нему. Про Хохлачева многое сказано, его агенты объяснили ситуацию. Переговоры велись все лето, но мы не договорились по финансам. Он поехал в ту команду, которая удовлетворила его по финансам.

Выгода для обеих сторон: мы получили денежную компенсацию, а он получил сумму, которую хотел.

Неожиданно? Понимали, что все может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперед, взять на себя лидерские качества. Будем искать варианты, кто его может заменить. У нас есть для этого резерв. Поймите, все было сделано по ободному согласию. Вы учитывайте это.

Сделка произошла летом? Конечно, лучше это все делать сейчас, пока есть возможность посмотреть, кто может занять его позицию. Мы найдем «химию», связки с Бурмистровым», – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.

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12 комментариев

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Russ Ivan
Где же ты, мил человек, найдёшь такого бомбардира, да ещё воспитанника клуба? Надо было подписывать ведущего игрока, а теперь забивать некому, если только сам выходи на лёд...
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продавец-пипец
О чем разговаривать всё лето?Один говорит, хочу столько, а другой не дам!!!И так всё лето??? Лёша, так ты же сам Хохлачева слил!!!Люди присутствовали при этом решении! Информация, так сказать, "из первых уст "!
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Strannix
Ответ Russ Ivan
Где же ты, мил человек, найдёшь такого бомбардира, да ещё воспитанника клуба? Надо было подписывать ведущего игрока, а теперь забивать некому, если только сам выходи на лёд...
Ковальчук свободен)
+2
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продавец-пипец
Чего вы получили в замен???Молодого игрока и щепотку денег???Деньги в хоккей не играют!!!
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Uriah Heep
Конечно, сегодняшняя игра уже кое-что показала. При этом руководстве я не жду от «Спартака» ничего хорошего. Личное мнение, которое высказывал и ранее.
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HockeyMan
Жамнов, ты сумасшедший?! Какой хозлачев? У тебя Локтионов один раз лучших, а ты его не выпускаешь ни на 5-4, на на 6-5 ни куда. Может быт. Пора в отставку?
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Красно Белый
😡😡😡😡 денег не могли найти??не смеши,верните Хохлачева😡😡😡😡
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Юрий Байбурдин
Сейчас СКА че нибудь подкинет.Ждет подачки.
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Артем Арсеньев
Ответ Сидни Кросби 2
Как игрок он сам средний был,не забивной.
1+1 в первой игре за Амур набрал
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