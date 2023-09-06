Шарыченков о Федотове: «Еще в августе заметил, что Иван очень хорошо готов. Дело только за ледовой подготовкой»

Александр Шарыченков оценил готовность Ивана Федотова к сезону КХЛ.

— Вы заранее перед сезоном знали, кто против кого из вратарей будет играть?

— Еще в августе нам сказали, кто против кого выйдет в первых трех‑пяти матчах чемпионата. Поэтому сюрпризом это не стало. Мы готовимся каждый конкретно к своему матчу.

— То есть не повлияло, что Федотов пропустил пять шайб от «Ак Барса»?

— Я думаю, нет. Иван готовится, у него есть несколько предстоящих матчей. Потом буду готовиться я - и также играть.

— Тренируясь вместе, вы замечаете, что Федотову еще не хватает практики?

— Еще в августе в Минске я заметил, что, в принципе, очень хорошо готов. Видно, что он профессионально поддерживал форму. Дело только за ледовой подготовкой, и все. Я думаю, Федотов ничего не растерял, – сказал вратарь .