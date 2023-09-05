Губерниев о деле Федотова: «Руководство ЦСКА поторопилось. Это в любом случае для нас аукнется»

Дмитрий Губерниев отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.

1 сентября вратарь сыграл за против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Мне кажется, что руководство ЦСКА поторопилось. Вот, например, Минкульт запретил показ «Оппенгеймера» и «Барби», сославшись на то, что эти фильмы нам не подходят. И самое главное, что запретил пиратские показы. И следующие поколения, и даже мы, в любом случае бы это расхлебывали.

Что касается , это присказка покуда, сказка будет впереди. Как это для нас аукнется, а это в любом случае аукнется, мы посмотрим дальше. ЦСКА, я понимаю, нужен этот вратарь, без всякого сомнения. Но, боюсь, это решение было торопливым», – сказал комментатор .