Губерниев о деле Федотова: «Руководство ЦСКА поторопилось. Это в любом случае для нас аукнется»
Дмитрий Губерниев отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.
1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
«Мне кажется, что руководство ЦСКА поторопилось. Вот, например, Минкульт запретил показ «Оппенгеймера» и «Барби», сославшись на то, что эти фильмы нам не подходят. И самое главное, что запретил пиратские показы. И следующие поколения, и даже мы, в любом случае бы это расхлебывали.
Что касается Федотова, это присказка покуда, сказка будет впереди. Как это для нас аукнется, а это в любом случае аукнется, мы посмотрим дальше. ЦСКА, я понимаю, нужен этот вратарь, без всякого сомнения. Но, боюсь, это решение было торопливым», – сказал комментатор Губерниев.
Игроки начнут уезжать абсолютно бесплатно..
Вот и все..