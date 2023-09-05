Губерниев о деле Федотова: «Руководство ЦСКА поторопилось. Это в любом случае для нас аукнется»

Теги ЦСКА ИИХФ Дмитрий Губерниев КХЛ Иван Федотов Хоккей

Дмитрий Губерниев отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Мне кажется, что руководство ЦСКА поторопилось. Вот, например, Минкульт запретил показ «Оппенгеймера» и «Барби», сославшись на то, что эти фильмы нам не подходят. И самое главное, что запретил пиратские показы. И следующие поколения, и даже мы, в любом случае бы это расхлебывали.

Что касается Федотова, это присказка покуда, сказка будет впереди. Как это для нас аукнется, а это в любом случае аукнется, мы посмотрим дальше. ЦСКА, я понимаю, нужен этот вратарь, без всякого сомнения. Но, боюсь, это решение было торопливым», – сказал комментатор Губерниев.

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16 комментариев

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greedy
Как это поторопилась? Они же "все досконально разобрали с юристами". Написали ответ на официальном бланке КХЛ.😂🤡
+7
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alklimov2018
Ответ Денис Якименко
Губер в каждом виде спорта знаток.... Везде просто он... Тошно уже от него
Не люблю губера, но в этом вопросе не нужно вообще иметь отношения к хоккею.
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tamtamtamtamov
задрали уже этим Федотовым...
+3
-2
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rtr_return
Да уже ЦСКА не уверен, что он им нужен, ну или уже на пути к этому
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0
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Денис Якименко
Губер в каждом виде спорта знаток.... Везде просто он... Тошно уже от него
+3
-2
+1
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21atdhfkz
Главное, чтобы на биатлоне не аукнулось....
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Roman Roman
Ответ tamtamtamtamov
он скоро ротенберга переплюнет в ленте)
это возможно?
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Венер Кучербаев
Ответ greedy
Как это поторопилась? Они же "все досконально разобрали с юристами". Написали ответ на официальном бланке КХЛ.😂🤡
спешили, суетились, поэтому почерк неразборчивый, Тардифф разобрать не может, чё там в этом Письме Турецкому Султану накалякано?
+1
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CSKA2023
....
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CSKA2023
ЦВБП
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ruslan.ufa
То есть после того как ЦСКА плевать хотел на санкции, и Барби с оппенгеймером в кинотеатрах появились? 😄
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tigermv
Согласен, уважать контракты друг друга лиги перестанут. И даже можно не предполагать какой лиге это больше пойдет в плюс…

Игроки начнут уезжать абсолютно бесплатно..
Вот и все..
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AAAARMEEC
А что нам бояться? Нас и так уже все запугали, и в х не ставят. Надо послать к черту весь этот запад и развивать, поднимать свой хоккей.Чтобы он стал спортом номер один как в союзе. Как по мне, вернул бы всех наших с НХЛ и тогда у всех наших стадионах был бы аншлаг.
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Руслан Х
Ответ tamtamtamtamov
задрали уже этим Федотовым...
Вроде и сезон уже начался…🤔
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tamtamtamtamov
Ответ Руслан Х
Вроде и сезон уже начался…🤔
он скоро ротенберга переплюнет в ленте)
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