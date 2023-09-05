Федотов – в запасе ЦСКА на матч с «Металлургом». Шарыченков сыграет в воротах во 2-й игре подряд

Иван Федотов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Металлургом».

Он начнет в запасе вторую игру подряд.

В воротах с первых минут сыграет голкипер . Федотов будет запасным вратарем.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 5 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Напомним, 1 сентября Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию . Армейцы проиграли со счетом 2:5, пропустил все 5 шайб.

В матче с «Адмиралом» (4:1) ворота ЦСКА защищал Шарыченков. Он парировал 29 бросков из 30.

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что Федотов сыграл с «Ак Барсом». Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся