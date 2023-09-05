Федотов – в запасе ЦСКА на матч с «Металлургом». Шарыченков сыграет в воротах во 2-й игре подряд

Теги Металлург Мг ЦСКА ИИХФ дисквалификации КХЛ Александр Шарыченков Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Металлургом».

Он начнет в запасе вторую игру подряд.

В воротах с первых минут сыграет голкипер Александр Шарыченков. Федотов будет запасным вратарем.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 5 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Напомним, 1 сентября Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.

В матче с «Адмиралом» (4:1) ворота ЦСКА защищал Шарыченков. Он парировал 29 бросков из 30.

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что Федотов сыграл с «Ак Барсом». Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
изначально понятно было что Федотов не готов к этому уровню, просто руководству ЦСКА захотелось поиграть мускулами и показать еще раз кто тут решает а кто с этим покорно соглашается
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Самый дорогой бэкап в мире (с расходами на годовое содержание солдата)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bdv68
хорошо, что я не умею болеть против клуба (или человека)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alklimov2018
И? Спокойно бы набирал форму к январю...
Не поверю, что Наумов не при делах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий