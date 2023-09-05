Федотов – в запасе ЦСКА на матч с «Металлургом». Шарыченков сыграет в воротах во 2-й игре подряд
Иван Федотов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Металлургом».
Он начнет в запасе вторую игру подряд.
В воротах с первых минут сыграет голкипер Александр Шарыченков. Федотов будет запасным вратарем.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 5 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Напомним, 1 сентября Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Армейцы проиграли со счетом 2:5, Иван пропустил все 5 шайб.
В матче с «Адмиралом» (4:1) ворота ЦСКА защищал Шарыченков. Он парировал 29 бросков из 30.
Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что Федотов сыграл с «Ак Барсом». Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.
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