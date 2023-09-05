Овечкин о рекорде Гретцки: «Надо догонять»
Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).
– Ты забьешь 40 [шайб за сезон]? Или больше?
– Ну я не знаю... Как я могу сказать, сколько забью? Сколько забью, столько и получится. 50 – это хорошо, конечно.
– Я видел новость: Гретцки сегодня не забил... На месте топчется.
– На месте, да? Надо догонять, – сказал Овечкин.
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