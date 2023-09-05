Овечкин о рекорде Гретцки: «Надо догонять»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

– Ты забьешь 40 [шайб за сезон]? Или больше?

– Ну я не знаю... Как я могу сказать, сколько забью? Сколько забью, столько и получится. 50 – это хорошо, конечно.

– Я видел новость: Гретцки сегодня не забил... На месте топчется.

– На месте, да? Надо догонять, – сказал Овечкин.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Ответ Tseren031293
Пробьёт Михалыч и отцу посвятит ! Уверен, увидим, как Ови станет первым, кто пробьет 900! Эх, какой праздник будет
Плештим посвятит и ее идолу!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ну если только будет играть так долго как "мистер локти".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Томилин
Его время ушло
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий