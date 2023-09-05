Овечкин о рекорде Гретцки: «Надо догонять»

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории (822), уступая лишь (894).

– Ты забьешь 40 [шайб за сезон]? Или больше?

– Ну я не знаю... Как я могу сказать, сколько забью? Сколько забью, столько и получится. 50 – это хорошо, конечно.

– Я видел новость: Гретцки сегодня не забил... На месте топчется.

– На месте, да? Надо догонять, – сказал Овечкин.