Фигурист Морозов: «Уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. У него есть для этого и время, и силы»

Фигурист Владимир Морозов уверен, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. У него есть для этого и время, и силы. Главное, чтобы без травм. Мы все за него болеем и наблюдаем за этой гонкой за рекордом», – сказал .

Также фигурист рассказал, что любит играть в хоккей.

«В хоккее мне нравится играть на позиции нападающего. До уровня КХЛ мне еще далековато, но, надеюсь, в каком-нибудь шоу-матче сыграю, когда научусь управляться с клюшкой.

Мне нравятся три команды в хоккее, но не могу выбрать из них одну», – сказал серебряный призер Пекина-2022 в парном катании.