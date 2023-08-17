Фигурист Морозов: «Уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. У него есть для этого и время, и силы»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ сборная России рекорды пары Владимир Морозов Хоккей

Фигурист Владимир Морозов уверен, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. У него есть для этого и время, и силы. Главное, чтобы без травм. Мы все за него болеем и наблюдаем за этой гонкой за рекордом», – сказал Морозов.

Также фигурист рассказал, что любит играть в хоккей.

«В хоккее мне нравится играть на позиции нападающего. До уровня КХЛ мне еще далековато, но, надеюсь, в каком-нибудь шоу-матче сыграю, когда научусь управляться с клюшкой.

Мне нравятся три команды в хоккее, но не могу выбрать из них одну», – сказал серебряный призер Пекина-2022 в парном катании.  

10 комментариев

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maximus3737
Ну раз фигурист Морозов сказал…
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Виктор Войнов
Точно побьёт
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Геннадий Тёкин
Мы тоже болеем за Сашу и верим в него!
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Биатлонная зима
Ови удачи
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Darshan
Чем больше говорят что побъет тем больше шансов сглазить. Ожидания мешают делу.
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Джонни Сэк
Все зависит от него самого, захочет - будет играть, пока не побьёт, надоест - забросит , но судя по всему ему едва ли надоест
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Татьяна Вересова
Неожиданно. Такой эксперт оригинальный
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mozg79
Через 5 лет некто Морозов: "Ну я же, ...ть, говорил". И все рукоплещут
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