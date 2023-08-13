Виктор Шалимов об Овечкине: «У него впереди рекорд Гретцки, потом и Ягра по возрасту обойдет, может. До 45 лет любой может доиграть»
Виктор Шалимов считает, что Александр Овечкин может играть в хоккей до 50 лет.
51-летний владелец «Кладно» Яромир Ягр пока не объявлял о завершении карьеры и может сыграть в следующем сезоне чешской экстралиги.
«Не только Ягр бьет рекорд по возрасту в хоккее. Горди Хоу тоже играл с сыновьями в 52 года.
Может ли Овечкин когда-нибудь сыграть вместе со своими сыновьями? Если здоровье будет позволять, почему нет? Любой может доиграть до 45 лет. Это нам говорили в 30 заканчивать. Чем дольше играют, тем лучше. Будут нас радовать. У Овечкина впереди рекорд Гретцки, который нужно побить. Потом, может, и Ягра обойдет.
Тут игрок должен сам решать: будет он просто так выходить для публики или шоу, либо выступать в полную силу», – сказал олимпийский чемпион.
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