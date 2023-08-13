Виктор Шалимов об Овечкине: «У него впереди рекорд Гретцки, потом и Ягра по возрасту обойдет, может. До 45 лет любой может доиграть»

Теги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Горди Хоу Виктор Шалимов Хоккей

Виктор Шалимов считает, что Александр Овечкин может играть в хоккей до 50 лет.

51-летний владелец «Кладно» Яромир Ягр пока не объявлял о завершении карьеры и может сыграть в следующем сезоне чешской экстралиги. 

«Не только Ягр бьет рекорд по возрасту в хоккее. Горди Хоу тоже играл с сыновьями в 52 года.

Может ли Овечкин когда-нибудь сыграть вместе со своими сыновьями? Если здоровье будет позволять, почему нет? Любой может доиграть до 45 лет. Это нам говорили в 30 заканчивать. Чем дольше играют, тем лучше. Будут нас радовать. У Овечкина впереди рекорд Гретцки, который нужно побить. Потом, может, и Ягра обойдет.

Тут игрок должен сам решать: будет он просто так выходить для публики или шоу, либо выступать в полную силу», – сказал олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Конечно любой, делов то. Можно и до 70, им просто уже неинтересно становится.
Товарищ явно несколько дней забывал принять таблетки
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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