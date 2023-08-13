Виктор Шалимов об Овечкине: «У него впереди рекорд Гретцки, потом и Ягра по возрасту обойдет, может. До 45 лет любой может доиграть»

Виктор Шалимов считает, что Александр Овечкин может играть в хоккей до 50 лет.

51-летний владелец «Кладно» пока не объявлял о завершении карьеры и может сыграть в следующем сезоне чешской экстралиги.

«Не только Ягр бьет рекорд по возрасту в хоккее. тоже играл с сыновьями в 52 года.

Может ли Овечкин когда-нибудь сыграть вместе со своими сыновьями? Если здоровье будет позволять, почему нет? Любой может доиграть до 45 лет. Это нам говорили в 30 заканчивать. Чем дольше играют, тем лучше. Будут нас радовать. У Овечкина впереди рекорд , который нужно побить. Потом, может, и Ягра обойдет.

Тут игрок должен сам решать: будет он просто так выходить для публики или шоу, либо выступать в полную силу», – сказал олимпийский чемпион.