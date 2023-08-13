Александр Овечкин: «Гретцки – человек-легенда. Он добился колоссальных результатов, которые вошли в историю, их будет нереально побить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды ТАСС Хоккей

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Давления [по рекорду] я не чувствую, потому что уже взрослый человек. Давление на меня было с самого начала карьеры, я привык к этому уже.

С Гретцки общался – замечательный человек. Человек-легенда, добившийся колоссальных результатов, которые вошли уже в историю, их будет нереально побить», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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3 комментария

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Wirtgen
Алекс, ждём от тебя праздника. Сейчас непростая жизнь, светлые моменты и особенно настоящие поводы для гордости, ценяться особенно остро.
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Азамат011989
Саня! Рекорд Грецки по голам в регулярке ты сможешь побить! Главное без травм!
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Дмитрий
Нереально! Канадец форевер💪🏻 омерикос не пройдет.
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