Александр Овечкин: «Гретцки – человек-легенда. Он добился колоссальных результатов, которые вошли в историю, их будет нереально побить»

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Давления [по рекорду] я не чувствую, потому что уже взрослый человек. Давление на меня было с самого начала карьеры, я привык к этому уже.

С Гретцки общался – замечательный человек. Человек-легенда, добившийся колоссальных результатов, которые вошли уже в историю, их будет нереально побить», – сказал нападающий « » .