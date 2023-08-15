Александр Овечкин: «До сих пор не верится, что рекорд Гретцки возможно превзойти. Мне остались 72 шайбы, но здесь очень много факторов. Сделаю все возможное»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

– Вам не кажется, что снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ чудом устоял? Горди Хоу (801) не играл восемь лет в лиге, уезжал в ВХА. Яромир Ягр (766) выступал три года в «Авангарде». Марио Лемье (690) сражался с раком, Майк Босси (573) ушел из хоккея в 30 лет, когда у него вылетели колени. Гретцки могли бы обогнать – рано или поздно. Это тот рекорд, который нужно бить.

– Кто-то мог, но не сделал. Каждый раз находились какие-то причины, которые вы перечислили.

Скажу с другой стороны – до сих пор не верится, что рекорд Гретцки возможно превзойти. Вроде бы мне остались 72 шайбы, но здесь очень много факторов. Травмы, стечение обстоятельств…

Конечно, я буду стараться и сделаю все возможное. Но загадывать сейчас не хочу. Поживем – увидим, – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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10 комментариев

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Agent Smith
Удачи, Саша.
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Алексей Ильин
Ответ Maxximus
Слабо верится, 3 сезона нужно ещё тянуть
Ну если 3 сезона, то это по 24 шайбы за сезон в среднем. А как по мне, если прямо серьёзных травм не будет, то он эти 3 сезона сможет 30+ выбивать
+5
0
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Deathspell Omega
Побьет!
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Геннадий Тёкин
Саша, мы верим в тебя!
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Splin
Таких кажется и если и по отношению К Уэйну более чем достаточно. И тогда могло не 894 быть, а 994 и т.д
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MTZ_2022
Ответ Maxximus
Слабо верится, 3 сезона нужно ещё тянуть
За последний сезон положил 42 гола. Ничего сложного не вижу для Овечкина.
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На пивко по меньше нажимай
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Splin
Ответ Maxximus
Слабо верится, 3 сезона нужно ещё тянуть
Только если травма или резко сдаст, во что слабо верится, ибо с чего вдруг
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