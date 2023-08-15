Александр Овечкин: «До сих пор не верится, что рекорд Гретцки возможно превзойти. Мне остались 72 шайбы, но здесь очень много факторов. Сделаю все возможное»

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории (822), уступая лишь Гретцки (894).

– Вам не кажется, что снайперский рекорд в НХЛ чудом устоял? Горди Хоу (801) не играл восемь лет в лиге, уезжал в ВХА. Яромир Ягр (766) выступал три года в «Авангарде». Марио Лемье (690) сражался с раком, Майк Босси (573) ушел из хоккея в 30 лет, когда у него вылетели колени. Гретцки могли бы обогнать – рано или поздно. Это тот рекорд, который нужно бить.

– Кто-то мог, но не сделал. Каждый раз находились какие-то причины, которые вы перечислили.

Скажу с другой стороны – до сих пор не верится, что рекорд Гретцки возможно превзойти. Вроде бы мне остались 72 шайбы, но здесь очень много факторов. Травмы, стечение обстоятельств…

Конечно, я буду стараться и сделаю все возможное. Но загадывать сейчас не хочу. Поживем – увидим, – сказал нападающий « » .