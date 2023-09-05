Гальченюк об адаптации в России: «Есть новые моменты, одна Москва насколько изменилась! А так сложностей нет, в хоккейном плане все везде похоже»

Алекс Гальченюк рассказал об адаптации к жизни в России.

29-летний форвард в конце августа подписал 2-летний контракт со .

– В бытовом плане легко проходит адаптация к жизни в России, где вы не были достаточно давно?

– Как-то не задумывался об этом. Конечно, есть некоторые новые моменты – я и правда здесь долго не был, уже 14 лет.

Одна Москва насколько изменилась! А так каких-то сложностей нет.

Все-таки в хоккейном плане все везде очень похоже, поэтому постепенно привыкаю к клубу и партнерам по команде, – сказал игрок клуба из Санкт-Петербурга.