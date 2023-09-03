Кожевников о деле Федотова: «Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Ублюдками? Турмалаями? Финны и шведы со времен Петра успокоиться не могут»

Александр Кожевников считает, что Россия не должна преклоняться перед Европой.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о возможных санкциях в отношении ЦСКА после выхода вратаря на лед в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5).

«Это просто бред. Это смешно. Какое отношение они имеют к нашей лиге? Да, мы туда входим, но они имеют права какие-то? Здесь все равно все сводится к тому, что вместе с должны принять общее разумное решение. Одно. И действовать сообща.

У нас раскол – эти говорят «можно», другие говорят «нет», прокуратура говорит, что нам не нужно подчиняться, у нас есть свой трудовой кодекс. Мы отовсюду уже вышли практически.

Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Какими-то ублюдками? Турмалаями? Финны, шведы, которые со времен Петра [Великого] успокоиться не могут.

Нужно принимать свои решения. У нас вторая лига в мире. Международная. И почему мы должны перед ними ноги преклонять?» – заявил Кожевников.

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