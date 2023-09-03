Кожевников о деле Федотова: «Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Ублюдками? Турмалаями? Финны и шведы со времен Петра успокоиться не могут»
Александр Кожевников считает, что Россия не должна преклоняться перед Европой.
Двукратный олимпийский чемпион высказался о возможных санкциях ИИХФ в отношении ЦСКА после выхода вратаря Ивана Федотова на лед в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5).
«Это просто бред. Это смешно. Какое отношение они имеют к нашей лиге? Да, мы туда входим, но они имеют права какие-то? Здесь все равно все сводится к тому, что ФХР вместе с КХЛ должны принять общее разумное решение. Одно. И действовать сообща.
У нас раскол – эти говорят «можно», другие говорят «нет», прокуратура говорит, что нам не нужно подчиняться, у нас есть свой трудовой кодекс. Мы отовсюду уже вышли практически.
Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Какими-то ублюдками? Турмалаями? Финны, шведы, которые со времен Петра [Великого] успокоиться не могут.
Нужно принимать свои решения. У нас вторая лига в мире. Международная. И почему мы должны перед ними ноги преклонять?» – заявил Кожевников.
Кожевников о решении ФХР по Федотову: «Войны в хоккее нам сейчас не нужно. Закон есть закон, придется еще несколько месяцев посидеть» (29 августа)
А это уже было... И известно, чем кончилось. Ждём всех на скамье.
Хотите гнуть свою линию - выходите из соглашений и организаций. Состоите - выполняйте решения этих организаций. А вот эти "турмалаи" и "какие-то ублюдки" - это же просто жалко.
Точно не просыхал после 29 числа.
Не хотите подчиняться - выходите из ИИХФ и живите как хотите.
Высшая раса, истинные арийцы. Ничего не скажешь после таких слов
И снова здесь его слова,
И про хоккей, и про страну,
Всего знаток Кожеева...