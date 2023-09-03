Кожевников о деле Федотова: «Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Ублюдками? Турмалаями? Финны и шведы со времен Петра успокоиться не могут»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Федерация хоккея Швеции Федерация хоккея Финляндии Советский спорт Александр Кожевников Политика Иван Федотов Хоккей

Александр Кожевников считает, что Россия не должна преклоняться перед Европой.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о возможных санкциях ИИХФ в отношении ЦСКА после выхода вратаря Ивана Федотова на лед в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5). 

«Это просто бред. Это смешно. Какое отношение они имеют к нашей лиге? Да, мы туда входим, но они имеют права какие-то? Здесь все равно все сводится к тому, что ФХР вместе с КХЛ должны принять общее разумное решение. Одно. И действовать сообща.

У нас раскол – эти говорят «можно», другие говорят «нет», прокуратура говорит, что нам не нужно подчиняться, у нас есть свой трудовой кодекс. Мы отовсюду уже вышли практически.

Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Какими-то ублюдками? Турмалаями? Финны, шведы, которые со времен Петра [Великого] успокоиться не могут.

Нужно принимать свои решения. У нас вторая лига в мире. Международная. И почему мы должны перед ними ноги преклонять?» – заявил Кожевников.

Кожевников о решении ФХР по Федотову: «Войны в хоккее нам сейчас не нужно. Закон есть закон, придется еще несколько месяцев посидеть» (29 августа) 

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37 комментариев

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Dmitry Arsentyev
Что то шиза все сильнее и сильнее прогрессирует. И самое печальное, что предела нет, видимо😒
+60
-7
+53
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rabbitd12345
Ответ Dmitry Arsentyev
Что то шиза все сильнее и сильнее прогрессирует. И самое печальное, что предела нет, видимо😒
Самое печальное, что невежество, грубость и бандитский слэнг становится новой нормальностью в стране. Хваленые традиционные ценности
+38
-6
+32
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Pertinax Gandi
Не хотите подчиняться, выходите из ИИХФ. Или хотя бы выводите КХЛ из под ФХР. Тогда это будет логично. А раз вы в ИИХФ несмотря на все баны остаётесь, тогда должны подчиняться.
+34
-4
+30
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fedorbazaykin
Забавно, но сам Федотов родился в Финляндии
+27
-1
+26
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LokoYarik
Такое ощущение ,что Кожева с бодуна берет в заложники журналистов чтобы нести всякую пургу на публикацию
+26
-6
+20
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Поговорим о разном
Вот интересный момент лично для меня. Если хоть несколько слов из речи Кожевникова скажет пользователь сайта - его быстро "в баню" на трое суток отправят. Но пользователи простые люди. И зарплату за свои посты не получают. А скорее платят свои деньги и время. Интернет оплачиваем мы для себя. А Кожевников часто говорит и грубости; и неуважение к тренерам, игрокам и т.д И сайт его публикует. . И он ещё и эксперт. Почему такое происходит.? Раз сайт требует красивой, правильной речи от пользователей - то может для примерного поведения и экспертов надо публиковать и приглашать грамотных и культурных???? Но это моё личное. Может я очень многого не понимаю в таком "салате".
+18
-2
+16
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Башмак Нирванов
Пошло уже чистое превосходство по национальному признаку.
А это уже было... И известно, чем кончилось. Ждём всех на скамье.
+18
-5
+13
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Монгольские спецслужбы
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Любой из юзеров Спортс был бы забанен пожизненно, если бы написал то, что сказал Кожевников. И его оскорбления вполне исторически достойных наций, сайт предлагает прочесть и обсудить.
+18
-6
+12
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Bartez1986
Турмаляй...ты меня называла
+11
-1
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shahmur
Ооо как попер великодержавный шовенизм, правда в любой момент может алкашом прикинуться)
+15
-5
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Vadoniy
Ещё один историк нашёлся. Смысл сказанного даже комментировать не хочется, интересно немного другое - а в адрес той же КХЛ и вот таких спикеров иностранцы тоже высказываются с использованием слов вроде "какие-то ублюдки"? Даже интересно, как бы рвало эти клоунов, начни такую лексику использовать те, кого они матерят. Даже Гашек в своих высказываниях до такой лексики не скатывается, да и во всем известном подкасте аналогичных слов не получается вспомнить.
Хотите гнуть свою линию - выходите из соглашений и организаций. Состоите - выполняйте решения этих организаций. А вот эти "турмалаи" и "какие-то ублюдки" - это же просто жалко.
+10
-1
+9
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catcher69
опять денатурата пережрал...
+12
-5
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catcher69
Ответ LokoYarik
Такое ощущение ,что Кожева с бодуна берет в заложники журналистов чтобы нести всякую пургу на публикацию
мне кажется они вместе в какой-то пельменной на автозаводской встречаются...или никак не могут расстаться...)))))))))
+12
-5
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Злобный колобок
Первое предложение данного спича является как бы предупреждением о его содержании. )
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Кавабунга Шреддоголовый
Новость от 29 августа: Кожевников о решении ФХР по Федотову: «Войны в хоккее нам сейчас не нужно. Закон есть закон, придется еще несколько месяцев посидеть».
Точно не просыхал после 29 числа.

Не хотите подчиняться - выходите из ИИХФ и живите как хотите.

Высшая раса, истинные арийцы. Ничего не скажешь после таких слов
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Don_Krebs
Ответ Barvex
Комментарий удален модератором
Потому что их время настало.
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Latenight Radio
Ответ fedorbazaykin
Забавно, но сам Федотов родился в Финляндии
Возвращение Турмалая
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Лука Тараканов
Никак не успокоится, сердешный...
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Евгений Мешков
Ответ Barvex
Комментарий удален модератором
а зачем эти мнения так активно комментируются? нет ли тут связи?
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Монгольские спецслужбы
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Надеюсь этого урода уже возьмут за его синий язык и спросят по полной в суде.
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Геннадий Тимченко
Ответ LokoYarik
Такое ощущение ,что Кожева с бодуна берет в заложники журналистов чтобы нести всякую пургу на публикацию
Кожевников с биотлонистом Тихоновым походу пьют вместе - кто первым проснулся, тот и комментарий на данный ресурс посылает... накатил - вырубился, очнулся второй - и всё по накатанной👏👏👏
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vatto
по немцам финнам шведам прошлись...остались монголы половцы печенеги
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Александр Чигарёв
Я календарь переверну,
И снова здесь его слова,
И про хоккей, и про страну,
Всего знаток Кожеева...
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Misson
Ответ Ржавый крюк Джаббара
Финны - палачи и садисты. Захватив советскую территорию во 2 мировой войне, они собрали всех русских людей - стариков, женщин, детей и бросили их в концлагеря. Создали там невыносимые условия, от голода, избиений, болезней умерли от 7 до 14 тысяч человек, вся вина которых была только в том. что они были русскими людьми. Это только мирных, а еще в их концлагерях сгинуло десятки тысяч наших военнопленных. Каким то невероятным образом финские нацисты сумели уйти от ответственности и сидели тихо почти 80 лет, пока страх перед наказанием не исчез. Теперь нацизм у финнов снова поднимает голову, они и сами это не отрицают. Никакой разницы между финнами и скажем эстонцами нет - и там и там хуторской, дикий нацизм и пещерная русофобия.
Дикий нацизм и открытый фашизм сейчас весь мир наблюдает в другой стране, которая так к востоку от Финляндии раскинулась вплоть до Тихого океана.
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Монгольские спецслужбы
Любой из юзеров Спортс был бы забанен пожизненно, если бы написал то, что сказал Кожевников. И его оскорбления вполне исторически достойных наций, сайт предлагает прочесть и обсудить.
Потому они годами ищут golang разработчика. Адекватные спецы не идут туда, где нет четких правил
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