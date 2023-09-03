Кожевников о Федотове: «Послал бы ИИХФ подальше. Должна быть совместная работа – в тройке работает три коня, а не один»

Александр Кожевников считает, что ИИХФ нужно «послать подальше».

Двукратный олимпийский чемпион высказался о возможных действиях ИИХФ в отношении ЦСКА после игры Ивана Федотова в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5).

«ИИХФ сказали, что будет какое-то предупреждение, но посмотрим, как дальше будет развиваться. Это их дело – принимать или не принимать.

Так что не знаю, оставаться ли нам. Я бы послал их подальше, я это не в первый раз говорю. Что здесь такого? Какое они к нам имеют отношение по большому счету?

ЦСКА – это клуб, входящий в КХЛ. Поэтому они должны совместно работать.

Но происходит что-то непонятное. Одни говорят, что нельзя играть, прокуратура говорит, что нарушаем кодекс.

Здесь должна быть совместная работа. Если будем по отдельности на разных конях – ничего не добьемся.

В тройке работает три коня, а не один. Так что здесь нужно выносить совместное решение.

Надо выбрать одно из двух для себя – мы сопротивляемся или нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.