Кожевников о Федотове: «Послал бы ИИХФ подальше. Должна быть совместная работа – в тройке работает три коня, а не один»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Хоккей

Александр Кожевников считает, что ИИХФ нужно «послать подальше».

Двукратный олимпийский чемпион высказался о возможных действиях ИИХФ в отношении ЦСКА после игры Ивана Федотова в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5).

«ИИХФ сказали, что будет какое-то предупреждение, но посмотрим, как дальше будет развиваться. Это их дело – принимать или не принимать.

Так что не знаю, оставаться ли нам. Я бы послал их подальше, я это не в первый раз говорю. Что здесь такого? Какое они к нам имеют отношение по большому счету?

ЦСКА – это клуб, входящий в КХЛ. Поэтому они должны совместно работать.

Но происходит что-то непонятное. Одни говорят, что нельзя играть, прокуратура говорит, что нарушаем кодекс.

Здесь должна быть совместная работа. Если будем по отдельности на разных конях – ничего не добьемся.

В тройке работает три коня, а не один. Так что здесь нужно выносить совместное решение.

Надо выбрать одно из двух для себя – мы сопротивляемся или нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

10 комментариев

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Геннадий Тимченко
пока видно двух коней - хоккеиста Кожевникова и биатлониста Тихонова, третий КТО ❓🤔
+7
0
+7
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Валентин Трошов
Ответ k.vlad
а здесь как путенг скажет))) Лично я согласен с двукратным олимпийским чемпионом. Если они нас выгнали)..., надо уходить на....
Действительно, просто так же от балды выгнали ... Что к чему..
+4
0
+4
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PuRGeN
Ответ Геннадий Тимченко
пока видно двух коней - хоккеиста Кожевникова и биатлониста Тихонова, третий КТО ❓🤔
Назаров АВ
+4
0
+4
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Bartez1986
в хоккей играют 5 человек, в футбол - 11, а снег растаявший - он вода. Великие цитаты Кожевникова
+4
-2
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k.vlad
а здесь как путенг скажет))) Лично я согласен с двукратным олимпийским чемпионом. Если они нас выгнали)..., надо уходить на....
+2
-1
+1
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Валентин Трошов
Ответ k.vlad
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Ой, а может причина есть, почему выгнали? Допёрло наконец то? Спустя 1.5 года?
+1
0
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продавец-пипец
Ответ Валентин Трошов
Ой, а может причина есть, почему выгнали? Допёрло наконец то? Спустя 1.5 года?
А кто же это всё сделал????
+1
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PuRGeN
Ответ Геннадий Тимченко
пока видно двух коней - хоккеиста Кожевникова и биатлониста Тихонова, третий КТО ❓🤔
Назаров АВ
+2
-1
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Волька-ибн-Алёша
Профессор Селезнёв. Мы летим на планету капитанов. Правый хвост длиннее!
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k.vlad
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alklimov2018
Поймал себя на мысли, что если бы Кожевников играл не в СССР, а сейчас, был бы очередной кабанов, максимум Филатов. Тогда дисциплина многих удержала.
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