Александр Тихонов о деле Федотова: «Надо развивать нашу хоккейную лигу. Давайте займем денег у Чубайса, всем хватит»
Александр Тихонов высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.
1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.
«Давно говорил, что надо развивать нашу хоккейную лигу. Не хватает денег? Давайте займем у Чубайса – и всем хватит.
Посмотрите, какие звезды прославляют чужой хоккей и чужие страны? Какую роль играют Олимпийский комитет и Министерство спорта? Они не делают никаких выводов ни из проблем с допингом, ни из нынешней ситуации.
Федерации начали выгонять из международных федераций еще до всех санкций. и не было никакой реакции. Никто не наказан», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
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Не расплатишься потом )