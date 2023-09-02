Александр Тихонов о деле Федотова: «Надо развивать нашу хоккейную лигу. Давайте займем денег у Чубайса, всем хватит»

Александр Тихонов высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию . После этого Международная федерация хоккея оштрафовала на 5 тысяч франков за участие в матче . Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

«Давно говорил, что надо развивать нашу хоккейную лигу. Не хватает денег? Давайте займем у Чубайса – и всем хватит.

Посмотрите, какие звезды прославляют чужой хоккей и чужие страны? Какую роль играют Олимпийский комитет и Министерство спорта? Они не делают никаких выводов ни из проблем с допингом, ни из нынешней ситуации.

Федерации начали выгонять из международных федераций еще до всех санкций. и не было никакой реакции. Никто не наказан», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.