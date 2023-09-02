Александр Тихонов о деле Федотова: «Надо развивать нашу хоккейную лигу. Давайте займем денег у Чубайса, всем хватит»

Теги ФХР ИИХФ Александр Тихонов допинг ОКР КХЛ Министерство спорта России Политика Иван Федотов Хоккей

Александр Тихонов высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

«Давно говорил, что надо развивать нашу хоккейную лигу. Не хватает денег? Давайте займем у Чубайса – и всем хватит.

Посмотрите, какие звезды прославляют чужой хоккей и чужие страны? Какую роль играют Олимпийский комитет и Министерство спорта? Они не делают никаких выводов ни из проблем с допингом, ни из нынешней ситуации.

Федерации начали выгонять из международных федераций еще до всех санкций. и не было никакой реакции. Никто не наказан», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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20 комментариев

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Михаил Опякин
Вчера у Чубайса на пузырь хотел занять, нет денег говорит
+24
0
+24
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Hola Hola
Зачем цитируют этих людей, вроде Тихонова, Кожевникова? Они же в 99% случаев полную чушь мелят.
+20
-2
+18
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Рус Киссенжер
Ответ Михаил Опякин
Вчера у Чубайса на пузырь хотел занять, нет денег говорит
говорит,давай займем у Тихонова или Путина.
+8
0
+8
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Заборостроитель
Рупии нефтяные отдайте хоккеистам
+6
-1
+5
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Космический Котик
Давайте займем денег у Чубайса, всем хватит
__

Не расплатишься потом )
+5
0
+5
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weaverpro
Товарищ Тихонов, а чем отдавать собираешься и в чем секрет твоей бизнес идеи? Может просто так ляпнул, поясни
+3
0
+3
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Olga.t
Ответ Космический Котик
Давайте займем денег у Чубайса, всем хватит __ Не расплатишься потом )
Он и не собирается возвращать, что мы Тихонова не знаем))
+4
-1
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Andrey Khorobryi
Ответ Hola Hola
Зачем цитируют этих людей, вроде Тихонова, Кожевникова? Они же в 99% случаев полную чушь мелят.
Потому и цитируют.
+4
-1
+3
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jigga
Давайте вернем рыжего, отнимем все в пользу государства и посадим ?
+4
-2
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Ми Ша
Давайте закончим СВО
+2
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Melnikov1968
Постоянно несёт какую-то пургу. Есть конкретные идеи, составь бизнес-план с экономическим обоснованием, представь его в ФХР и МС. Но ума хватает только на дешёвый бред.
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Антон Некрасов
у ротена займи , там точно на всех хватит ...хотя нет , он катки решил строить
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Vadoniy
Ответ weaverpro
Товарищ Тихонов, а чем отдавать собираешься и в чем секрет твоей бизнес идеи? Может просто так ляпнул, поясни
Да это пример новояза из предыдущих поколений: "занять" - попросить и не отдавать, постоянно отговариваясь, в надежде, что забудется; отобрать силой под лозунгом вселенской справедливости.
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Геннадий Тимченко
Ответ Михаил Опякин
Вчера у Чубайса на пузырь хотел занять, нет денег говорит
откуда деньги у «независимого исследователя» из Глазго (Великобритания)❓🤣🤣🤣
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weaverpro
Ответ Hola Hola
Зачем цитируют этих людей, вроде Тихонова, Кожевникова? Они же в 99% случаев полную чушь мелят.
Пора уж и отвечать за свои слова, этим балаболам
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weaverpro
Ответ Vadoniy
Да это пример новояза из предыдущих поколений: "занять" - попросить и не отдавать, постоянно отговариваясь, в надежде, что забудется; отобрать силой под лозунгом вселенской справедливости.
Точно так!
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Vasilii Eremeev
Ответ Михаил Опякин
Вчера у Чубайса на пузырь хотел занять, нет денег говорит
А если проверим?))))
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Анатолий К
А сколько он " прихватил" с собой?
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Sarumian
Причём здесь Чубайс ?
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mitos
Чубайс свалил, но обещал вернуться и дать взаймы Тихонову)
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