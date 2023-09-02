Шемберг о решении по Федотову: «КХЛ ссылается на Ротенберга, Тимченко и Сечина. Это кодовое обозначение того, что это было согласовано с Путиным»

Шимон Шемберг считает, что решение по Федотову согласовали с президентом РФ.

1 сентября вратарь Иван Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«КХЛ ссылается на людей, которые близки к Путину, как на тех, кто дал лиге и ЦСКА добро на игру Федотова: Ротенберга, Геннадия Тимченко и Игоря Сечина. Это кодовое обозначение того, что это было согласовано с высшим руководством, Путиным.

Также весьма вероятно, что это было сделано в консультации с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который является близким другом Путина и который недавно был назначен главой Судейского комитета КХЛ», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ Шемберг в соцсети.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️