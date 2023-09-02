Шемберг о решении по Федотову: «КХЛ ссылается на Ротенберга, Тимченко и Сечина. Это кодовое обозначение того, что это было согласовано с Путиным»

Теги ЦСКА ИИХФ Владимир Путин КХЛ Шимон Шемберг Игорь Сечин Геннадий Тимченко Аркадий Ротенберг Политика Иван Федотов Хоккей

Шимон Шемберг считает, что решение по Федотову согласовали с президентом РФ.

1 сентября вратарь Иван Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«КХЛ ссылается на людей, которые близки к Путину, как на тех, кто дал лиге и ЦСКА добро на игру Федотова: Ротенберга, Геннадия Тимченко и Игоря Сечина. Это кодовое обозначение того, что это было согласовано с высшим руководством, Путиным.

Также весьма вероятно, что это было сделано в консультации с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который является близким другом Путина и который недавно был назначен главой Судейского комитета КХЛ», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ Шемберг в соцсети. 

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

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23 комментария

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Павел Адов
я больше скажу: Путин - агент Федотова. заранее спланированная операция, налицо КГБшный почерк.
+23
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бацко нановша
А есть ли он вообще, этот "путин"? Кто и когда видел его в последний раз?
+11
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+9
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Дмитрий Шелема
самый смех в том что НХЛ этот вратарь не особо то нужен, тут просто дело принципа было. КХЛ и ФХР сами натужились и наложили кучу себе же в штаны😀
+15
-7
+8
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Whiskeyman
Хк "ЦСКА" как спортивный клуб для меня лично закончился, впрочем как и Питерский "СКА". Да вобщем весь Росхоккей, которого на самом деле и нет!
+3
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Вадим Сидоров
Мощный удар по НХЛ, загнётся лига теперь без Федотова. Путину поди нас... ли в уши это в НХЛ будет "Везины" штамповать как пиковый Гашек-)
Как будто Овечкина отжали-)
+5
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+2
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SerVer
Ответ бацко нановша
А есть ли он вообще, этот "путин"? Кто и когда видел его в последний раз?
Вот уж точно. Не человек, а проект, скорее.
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Sever12
ну ещё бы, ещё за сутки ФХР четко сказали что игрок может играть только после отбытия дисквалификации, потом была пауза Аш до самого матча и резко переабулись, причём вообще не основываясь не на что, просто передумали.....
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Ковид 07.10.52
Ответ ivan555navi
Через шесть рукопожатий каждый человек знаком с каждым из 8 миллиардов людей. Но, это не значит, что все со всеми общаются. Если кто-то "близок" к В.Путину, то это не значит что они везде ходят советоваться. Генпрокуратура рассмотрела этот вопрос и решила, а у Президента России и других дел хватает, более масштабных.
Я хочу еще раз вспомнить, как это произошло, поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина, который откликнулся на обращение тольяттинцев, дал поручение, и это стало возможным.
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rabbitd12345
Ответ Павел Адов
я больше скажу: Путин - агент Федотова. заранее спланированная операция, налицо КГБшный почерк.
Было бы смешно, если бы не вспоминался случай в рпл по поводу лимита, если не ошибаюсь, когда не могли принять решение без понимания, что скажет путлер.
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Ковид 07.10.52
Скоро управители поход в туалет будут с вождем согласовывать...тьфу...полная онополярность решений...
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kutavlik
А у нас иначе никак!!!!
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RussianKiwi
Ну прям Америку открыл этот ноунейм. Сразу же было понятно что решение политическое. И это хорошо
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vremyanezhdet
Ответ Вадим Сидоров
Мощный удар по НХЛ, загнётся лига теперь без Федотова. Путину поди нас... ли в уши это в НХЛ будет "Везины" штамповать как пиковый Гашек-) Как будто Овечкина отжали-)
Прецедент.
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RussianKiwi
Ответ Дмитрий Шелема
самый смех в том что НХЛ этот вратарь не особо то нужен, тут просто дело принципа было. КХЛ и ФХР сами натужились и наложили кучу себе же в штаны😀
Методичку поменял?
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Дмитрий Шелема
Ответ RussianKiwi
Методичку поменял?
мои ранние комменты с иным мнением в студию
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