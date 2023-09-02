Сушинский о санкциях ИИХФ: «Где они нам запретят играть, в КХЛ? Поставят полицейского? За что я переживаю, чтобы у нас с НХЛ не разорвались отношения»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Максим Сушинский НХЛ КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский беспокоится за отношения КХЛ и НХЛ из-за ситуации с Федотовым.

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

«Я всегда говорил, что самое главное, чтобы Иван играл в хоккей. Я очень за него рад. Какие палки в колеса нам сейчас может вставлять ИИХФ?

Мы не играем на чемпионатах мира, не играем европейские турниры. Где они нам запретят играть? В КХЛ? Поставят полицейского, чтобы следил, что мы в хоккей не играем?

Единственное, за что я переживаю, чтобы у нас не разорвались отношения с НХЛ. Потому что если так пойдет, то ребята будут уезжать отсюда с контрактами, а мы ничего не сможем сделать», – сказал бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда». 

НХЛ продолжит уважать контракты игроков в КХЛ: «Намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих соглашений»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
так в том-то и дело, что на контракт с НХЛ тоже положили болт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Swhat
Ответ Under
так в том-то и дело, что на контракт с НХЛ тоже положили болт
Не положат. Федотов через год уедет в Фили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий