Сушинский о санкциях ИИХФ: «Где они нам запретят играть, в КХЛ? Поставят полицейского? За что я переживаю, чтобы у нас с НХЛ не разорвались отношения»
Максим Сушинский беспокоится за отношения КХЛ и НХЛ из-за ситуации с Федотовым.
«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.
«Я всегда говорил, что самое главное, чтобы Иван играл в хоккей. Я очень за него рад. Какие палки в колеса нам сейчас может вставлять ИИХФ?
Мы не играем на чемпионатах мира, не играем европейские турниры. Где они нам запретят играть? В КХЛ? Поставят полицейского, чтобы следил, что мы в хоккей не играем?
Единственное, за что я переживаю, чтобы у нас не разорвались отношения с НХЛ. Потому что если так пойдет, то ребята будут уезжать отсюда с контрактами, а мы ничего не сможем сделать», – сказал бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда».
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