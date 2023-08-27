Роман Ротенберг: «СКА собрал сильнейшую команду в КХЛ вместе с «Газпромом». Спасибо Миллеру за поддержку и развитие хоккея в стране»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что «Газпром» помог СКА создать сильнейшую команду в КХЛ.

«ПАО «Газпром» строит объекты по всей России, благодаря компании детишки играют в хоккей, хоккей развивается по всей стране.

Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за личную поддержку команды и развитие хоккея в стране.

СКА в этом сезоне благодаря совместным усилиям с ПАО «Газпром» смог собрать сильнейшую команду в КХЛ. Будет серьезная конкуренция, но это двигатель прогресса.

Будем показывать зрелищный и яркий хоккей. У команды есть характер, она выиграла Кубок имени Пучкова.

Команда готова побеждать, мы понимаем цель, будем идти к ней в каждой игре. Вместе мы сила, вместе мы победим», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг

Глава «Газпрома» Миллер: «Цель СКА – выиграть Кубок Гагарина. Клуб – один из символов Петербурга, а одна из традиций города – ставить амбициозные цели»

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1 комментарий

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Дмитрий
Конечно же, с нетерпением жду мегафейла от этого специалиста по итогам сезона.
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