Роман Ротенберг: «Газпром» и Миллер поддерживают СКА почти 20 лет. Все успехи команды в новейшей истории связаны с этим партнерством»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА постарается выиграть Кубок Гагарина-2024.

«Сегодня мы представили команду СКА, которая выходит на старт сезона-2023/24.

В этот раз презентация состава прошла в загородном клубе «Репино-Ленинское» – одном из многочисленных спортивных объектов, которые «Газпром» строит в Петербурге, Ленинградской области, да и по всей России. Так мы еще раз продемонстрировали связь клуба с его основным партнером.

На протяжении почти 20 лет «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер поддерживают СКА. Все успехи команды в ее новейшей истории связаны с этим плодотворным партнерством.

В прошлом сезоне нам удалось в третий раз завоевать Кубок Континента, а в плей-офф СКА в восьмой раз подряд дошел до финала Западной конференции и выиграл бронзовые медали чемпионата России.

Задачи на новый сезон абсолютно понятны. Мы будем защищать титул лучшей команды регулярки, а потом приложим все усилия, чтобы добиться максимального результата в плей-офф и в третий раз привезти в Петербург Кубок Гагарина. Идем в сезон без страха и упрека!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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12 комментариев

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Жизнь Бичары
Какое совпадене, как раз один дзюдоист 23года назад тоже своих ребят поддерживаеть стал
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Melnikov1968
Ну вот и третий раз челом отбил. Все хорошо. Норму выполнил.
+9
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+9
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al
за 20 лет не так то уж много успехов.
+6
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+6
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Dinamik1
Не ну правильно Газпром "народное достояние" а жирует один Питер.
+5
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цэсемьэр
с теплотой вспоминаю те времена, когда питерский денежный мешок отлетал в плей-офф от Риги и Спартака не смотря на всю поддержу
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Machine Head
Все успехи клуба за 18 лет под Газпромом два КГ , последний из которых 7 лет назад . А так да , успехи : собирали бесчисленное количество тренеров: Барри Смит, Дзанната, Сикора, Ржига , Ялонен, Быков , Назаров, Зубов, Знарок, Воробьев, Кудашов, Брагин и наконец -то самый талантливый тренер 21 века Ротенберг . 14 нхловцев от Яшина и Афиногенова до Войнова и Гальченюка, бесчисленное количество обобранных клубов , бесчисленное количество финов , шведов, американцев, канадцев , норвежцев . И вылеты сборной Мира от рабочих лошадок Динамо два года подряд , семь лет улетать от ЦСКА . Это да , успехи .
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Bartez1986
Спортс, вам пора переименоваться - YozeMarino.fin
+2
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Александр Филиппов
боже, да я уже это понял, как и то, что Ротен лучший тренер вселенной, можно как-то отписаться от некоторых персон в ленте новостей?)
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Sever12
все и так это знают, и если бы кучерявого там не было успехов скорее всего было бы ещё больше....
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sd4fmwrvz8
Он захлопнет свою пасть когда нибудь нет 🤦🏻‍♂️
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SarkisDM
Ну а Роснефть поддерживает ЦСКА вот уже 12 лет . Так что в этом сезоне посмотрим, как Миллер с Сечиным поделят между собой чашки, естественно, по всем спортивным принципам. Просто головокружительная интрига из колхоза
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Рейтинг
Засуньте уже хрен миллера ему в грядку
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