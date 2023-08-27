Роман Ротенберг: «Газпром» и Миллер поддерживают СКА почти 20 лет. Все успехи команды в новейшей истории связаны с этим партнерством»

Роман Ротенберг заявил, что СКА постарается выиграть Кубок Гагарина-2024.

«Сегодня мы представили команду СКА, которая выходит на старт сезона-2023/24.

В этот раз презентация состава прошла в загородном клубе «Репино-Ленинское» – одном из многочисленных спортивных объектов, которые «Газпром» строит в Петербурге, Ленинградской области, да и по всей России. Так мы еще раз продемонстрировали связь клуба с его основным партнером.

На протяжении почти 20 лет «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер поддерживают СКА. Все успехи команды в ее новейшей истории связаны с этим плодотворным партнерством.

В прошлом сезоне нам удалось в третий раз завоевать , а в плей-офф СКА в восьмой раз подряд дошел до финала Западной конференции и выиграл бронзовые медали чемпионата России.

Задачи на новый сезон абсолютно понятны. Мы будем защищать титул лучшей команды регулярки, а потом приложим все усилия, чтобы добиться максимального результата в плей-офф и в третий раз привезти в Петербург Кубок Гагарина. Идем в сезон без страха и упрека!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.