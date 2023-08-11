Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» и Алексея Миллера за помощь СКА.

«Время подвести итоги нашего первого игрового цикла. За восемь дней мы провели четыре игры на и приняли участие в «3х3 – Лига Ставок Sochi XHL».

Во-первых, нужно сказать огромное спасибо организаторам обоих турниров за профессионализм и гостеприимство! Также хочу поблагодарить наших болельщиков – в каждой игре мы ощущали невероятную поддержку трибун. Спасибо всем, кто болел за нас в Сочи!

Огромная благодарность и всем, кто нам помогает, – ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру, компании «Лига Ставок» и Юрию Васильевичу Красовскому.

Несмотря на начало игрового цикла, мы не отказались от нашей ежедневной работы и несколько раз проводили серьезные тренировки утром прямо в дни матчей. Уверен, опыт игры под нагрузками здорово поможет нам по ходу сезона.

Отлично проявили себя наши молодые хоккеисты – причем не только те ребята, которые выступали за СКА, но и многие парни, сыгравшие за сборную России.

Вчера наш игровой цикл завершился красивой победой СКА на турнире «3х3 – Лига Ставок Sochi XHL». Этот успех зарядит команду положительными эмоциями перед серьезным сбором в горах. Начинаем работу на объектах «Газпрома» в Красной поляне!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг сыграл за СКА 3х3: забил после сирены (засчитали!), получил голевой пас по ошибке, был пассивен в обороне