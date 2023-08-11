Ротенберг о турнирах в Сочи: «Огромная благодарность «Газпрому», Миллеру, Красовскому – всем, кто помогает СКА»

Теги СКА болельщики Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Sochi Hockey Open Хоккей 3х3 Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» и Алексея Миллера за помощь СКА.

«Время подвести итоги нашего первого игрового цикла. За восемь дней мы провели четыре игры на Лига Ставок Sochi Hockey Open и приняли участие в «3х3 – Лига Ставок Sochi XHL».

Во-первых, нужно сказать огромное спасибо организаторам обоих турниров за профессионализм и гостеприимство! Также хочу поблагодарить наших болельщиков – в каждой игре мы ощущали невероятную поддержку трибун. Спасибо всем, кто болел за нас в Сочи!

Огромная благодарность и всем, кто нам помогает, – ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру, компании «Лига Ставок» и Юрию Васильевичу Красовскому.

Несмотря на начало игрового цикла, мы не отказались от нашей ежедневной работы и несколько раз проводили серьезные тренировки утром прямо в дни матчей. Уверен, опыт игры под нагрузками здорово поможет нам по ходу сезона.

Отлично проявили себя наши молодые хоккеисты – причем не только те ребята, которые выступали за СКА, но и многие парни, сыгравшие за сборную России.

Вчера наш игровой цикл завершился красивой победой СКА на турнире «3х3 – Лига Ставок Sochi XHL». Этот успех зарядит команду положительными эмоциями перед серьезным сбором в горах. Начинаем работу на объектах «Газпрома» в Красной поляне!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг сыграл за СКА 3х3: забил после сирены (засчитали!), получил голевой пас по ошибке, был пассивен в обороне

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6 комментариев

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Melnikov1968
Он вообще устаёт когда-нибудь? Чешет не переставая.
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Maksmen1995
Как всегда 🤮
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Bashibuzuck
Сначала подумал, что он Антона Красовского благодарит, ну, думаю, тогда все сходится😁
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Олег
Аминь.😁
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PatologoanatoM
Черт
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avcgloronalduMU
друг друга хаят, футболки, ордена, медали дарят :)
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