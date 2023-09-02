Кудашов об 1:2 от СКА: «Расстроен результатом. Недоработали и недоделали свое дело. В атаке не получилось, в обороне расслабленность была»

Алексей Кудашов расстроен результатом матча против СКА (1:2).

– Расстроен результатом. У нас были возможности довести игру до победы, но недоработали и недоделали свое дело. В атаке не получилось и в обороне расслабленность была, поэтому такой результат.

– Разговаривали уже с по поводу эпизода в концовке матча?

– Еще нет. Обязательно проведем беседу, пообщаемся. Здесь все очевидно.

– Быстрый гол настроил стадион на веселую игру, но потом у команды не получалось в завершении. Чего именно не хватило?

– Во втором периоде не то что не смогли довинтить комбинацию до конца, но пытались ее слишком расширить и сыграть на партнера там, где надо было брать инициативу. Пытались сыграть слишком академично, а надо забрасывать.

– Не возникло дежавю с прошлым сезоном, когда у команды хромала реализация в матчах с сильными соперниками?

– Будем смотреть позитивно вперед. Надеемся, что это лишь первая игра и мы все это исправим.

– Вы говорили, что в этом году не ставите задачу подвести команду к старту сезона на 100%. Насколько игра соответствовала вашим ожиданиям от подготовки?

– Все было ожидаемо, я вижу команду каждый день. Журналисты со стороны определяют в каком она состоянии. Повторюсь, вижу ребят каждый день и все понимаю. То, что ожидал, то и увидел. Разберем игру, посмотрим, чего еще не хватило. Как мы шли к этому матчу, так сегодня и действовали.

– играл в последнем матче Кубка Мэры Москвы, но сегодня не попал в состав. Он еще не готов или приберегли?

– Практически готов. Посмотрим, когда сможем завести его в состав. На Кубке Мэра дали ему возможность сыграть и пощупать лед. Максим уже тренируется в полную силу, поэтому готов играть.

– У Никиты Гусева и был сегодня особый настрой на игру?

– – серьезный раздражитель. Первая встреча сезона с любым соперником – серьезный раздражитель. Если бы это был, наоборот, конец или игра после обмена, то можно было бы о чем-то особенном говорить. Для всех игроков сегодня матч особенный, так как первый в сезоне, – сказал главный тренер « » Алексей Кудашов.