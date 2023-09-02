Кудашов об 1:2 от СКА: «Расстроен результатом. Недоработали и недоделали свое дело. В атаке не получилось, в обороне расслабленность была»

Теги СКА Алексей Кудашов КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Максим Джиошвили Иван Муранов Хоккей

Алексей Кудашов расстроен результатом матча против СКА (1:2).

– Расстроен результатом. У нас были возможности довести игру до победы, но недоработали и недоделали свое дело. В атаке не получилось и в обороне расслабленность была, поэтому такой результат. 

– Разговаривали уже с Иваном Мурановым по поводу эпизода в концовке матча?

– Еще нет. Обязательно проведем беседу, пообщаемся. Здесь все очевидно. 

– Быстрый гол настроил стадион на веселую игру, но потом у команды не получалось в завершении. Чего именно не хватило?

– Во втором периоде не то что не смогли довинтить комбинацию до конца, но пытались ее слишком расширить и сыграть на партнера там, где надо было брать инициативу. Пытались сыграть слишком академично, а надо забрасывать.

– Не возникло дежавю с прошлым сезоном, когда у команды хромала реализация в матчах с сильными соперниками?

– Будем смотреть позитивно вперед. Надеемся, что это лишь первая игра и мы все это исправим.

– Вы говорили, что в этом году не ставите задачу подвести команду к старту сезона на 100%. Насколько игра соответствовала вашим ожиданиям от подготовки?

– Все было ожидаемо, я вижу команду каждый день. Журналисты со стороны определяют в каком она состоянии. Повторюсь, вижу ребят каждый день и все понимаю. То, что ожидал, то и увидел. Разберем игру, посмотрим, чего еще не хватило. Как мы шли к этому матчу, так сегодня и действовали.

– Максим Джиошвили играл в последнем матче Кубка Мэры Москвы, но сегодня не попал в состав. Он еще не готов или приберегли?

– Практически готов. Посмотрим, когда сможем завести его в состав. На Кубке Мэра дали ему возможность сыграть и пощупать лед. Максим уже тренируется в полную силу, поэтому готов играть.

– У Никиты Гусева и Игоря Ожиганова был сегодня особый настрой на игру?

– СКА – серьезный раздражитель. Первая встреча сезона с любым соперником – серьезный раздражитель. Если бы это был, наоборот, конец или игра после обмена, то можно было бы о чем-то особенном говорить. Для всех игроков сегодня матч особенный, так как первый в сезоне, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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6 комментариев

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Machine Head
Алексей Николаевич , игра оставила больше положительных моментов . Да , досадно , что проиграли. Но игра показала те моменты , где мы не дорабатываем , а именно -транжирим голевые моменты . Во втором периоде счет должен был быть уже минимум 3:0 . Прощали из самых выгодных позиций . Большинство никакущее . Было достаточно большинства , чтобы решить исход встречи , но ни одной забитой шайбы в большинстве. Да , есть вход в зону , все красиво расставились , диагонали прострелы все проходило , но решающего точного броска не было , не доходило до этого . А ведь есть защитники с пушкой Готовец, Миронов и Ожиганов . Все время казалось , что вот-вот забьете , пока счет не стал 1:1 . Тогда я подумал , что проиграем -столько не забили . Но если , честно , то я ждал худшего гораздо . А игра была очень даже приличной . Надо работать над реализацией . Сейчас все матчи идут до одной пропущенной . А отыгрываться и догонять ой как тяжело , нежели играть на отбой . Игра в меньшинстве тоже понравилась . Удалений хватало , чтобы ска мог реализовать , но в обороне играли надежно в равных составах и в меньшинстве . Мастеровитых игрока у нас хватает для высоких задач . Нужна игра в большинстве и реализация моментов . Я думаю , что будем прибавлять с каждым матчем . И этому клоуну удаленному за удар головой скажите , что так больше делать не надо - надо быть ответственным перед командой .
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vdksjs
Во 2 периоде можно было делать игру, конечно. Да и в третьем периоде при счете 1:2 Гусь непозволительную роскошь исполнил, не попав в пустой створ.
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Igorrr
Физрук он и есть физрук
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Вольфсбург
Алексей Николаевич, всё как в прошлом сезоне начинается. Только одну игру СКА проиграли 4-1, одну выиграли по буллитам, остальные в одну шайбу или по буллитам. Где выводы с прошлого сезона? Может пора эту традицию чуть-чуть уступать СКА закончить, ведь по игре Динамо сильнее смотрелось, а по счёту опять они. И с Морозовым беседу проведите, он по-моему не понял в какой клуб попал.
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Вольфсбург
Ответ vdksjs
Во 2 периоде можно было делать игру, конечно. Да и в третьем периоде при счете 1:2 Гусь непозволительную роскошь исполнил, не попав в пустой створ.
Чего от Гуся ждали он не показал, не в в форме. Вот что значит предсезонку полноценно не проходить. Несколько раз терял шайбу, но понтанулся в перерыве между первым и вторым, эмитирую бросок по воротам СКА улыбаясь.
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