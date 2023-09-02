Ротенберг о том, кого взял бы в сборную России из НХЛ: «Капризов – герой Олимпиады. Овечкин, Орлов, Кузнецов, Малкин. От Панарина ни один тренер не откажется»

Роман Ротенберг назвал игроков НХЛ, которых взял бы в сборную России.

– Всех интересует . Особенно, когда там наши ребята играют. Назовите мне нескольких хоккеистов, которых бы вы взяли сейчас в сборную? Давайте помечтаем.

– Очень серьезный вопрос. Конечно, мы все наблюдаем за тем, как прогрессирует , герой Олимпиады, с передачи Гусева забивший победный год в овертайме. Это звезда нашего хоккея.

Конечно же, Саша Овечкин, , , . Все они – очень высокого уровня игроки, топовые ребята.

– А Панарин?

– Думаю, что ни один главный тренер не откажется от такого игрока, как Артемий Панарин. Тем более, что он с нами выиграл Кубок Гагарина. Свой пацан, как говорится.

Свечников Евгений, который сейчас достиг суперуровня, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.