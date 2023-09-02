Ротенберг о том, кого взял бы в сборную России из НХЛ: «Капризов – герой Олимпиады. Овечкин, Орлов, Кузнецов, Малкин. От Панарина ни один тренер не откажется»

Теги СКА Сборная России по хоккею Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Евгений Кузнецов Артемий Панарин Роман Ротенберг Евгений Свечников Кирилл Капризов сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг назвал игроков НХЛ, которых взял бы в сборную России.

– Всех интересует НХЛ. Особенно, когда там наши ребята играют. Назовите мне нескольких хоккеистов, которых бы вы взяли сейчас в сборную? Давайте помечтаем.

– Очень серьезный вопрос. Конечно, мы все наблюдаем за тем, как прогрессирует Кирилл Капризов, герой Олимпиады, с передачи Гусева забивший победный год в овертайме. Это звезда нашего хоккея.

Конечно же, Саша Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин. Все они – очень высокого уровня игроки, топовые ребята.

– А Панарин?

– Думаю, что ни один главный тренер не откажется от такого игрока, как Артемий Панарин. Тем более, что он с нами выиграл Кубок Гагарина. Свой пацан, как говорится.

Свечников Евгений, который сейчас достиг суперуровня, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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18 комментариев

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Zenit1dimon
Свечников Евгений, который сейчас достиг суперуровня, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Это когда он достиг суперуровня, когда в Ак Барс перешёл, не закрепившись в НХЛ или перепутал с братом Андреем Свечниковым?
Йозе Марино жжёт.
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Сельмаш1930
Сперва Йозе Марино, теперь Евгений Свечников в Каролине неожиданно оказался да ещё и каким-то образом вдруг стал суперзвёздой НХЛ
+25
-2
+23
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ральф шумахер
В целом да, зачем всякие кучеровы, василеские, сергачевы, шестеркины, барбашевы и проворовы.
Ребят из списка + из СКА, Федотова на ворота, роттена тренером.

И против Канады с Маком и тд. Я бы на эти рекорды посмотрел)))
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Mephi027
Точно Свечников достиг суперуровня? Не говоря уже про Евгения.
+5
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sd4fmwrvz8
Твои пацаны в финке на родине твоей
+6
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AVKU
Россия на Олимпиаде, Ротенберг главный тренер... ну да, мечты, мечты. Хотя, последнее - это скорее кошмарный сон.
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Rodgeras
Кучеров у Ротена в опале.
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ральф шумахер
Ответ Сельмаш1930
Сперва Йозе Марино, теперь Евгений Свечников в Каролине неожиданно оказался да ещё и каким-то образом вдруг стал суперзвёздой НХЛ
У него за 6 сезонов - 20 шайб в НХЛ! Топище!)))
+4
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Антон Некрасов
с чего вы взяли , что нас интересует вообще , что то об этом увольне ..что он думает , как , про что...он уже раз 100 показал , что он далеко не умный человек ..поэтому смотреть и читать новости , крайне не интересно
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йозе марино
жалко редакторы на спортсе сами недогнали про конфуз с свечниковами, видимо в пакет 800ста матчей не входила каролайна)
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oberkorn
Странный вопрос. Из кхл в сборную для золота чм уже никого нет
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Юрец55
Чувак за НХЛ следит по заголовкам статей Советского Спорта, не судите строго.
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Strannix
Ой дурак...
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РустемХ
Евгения уже барсы забрали. Опоздал)
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NN281061
А Овечкин герой чего в сборной?!)
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