Ротенберг о том, кого взял бы в сборную России из НХЛ: «Капризов – герой Олимпиады. Овечкин, Орлов, Кузнецов, Малкин. От Панарина ни один тренер не откажется»
Роман Ротенберг назвал игроков НХЛ, которых взял бы в сборную России.
– Всех интересует НХЛ. Особенно, когда там наши ребята играют. Назовите мне нескольких хоккеистов, которых бы вы взяли сейчас в сборную? Давайте помечтаем.
– Очень серьезный вопрос. Конечно, мы все наблюдаем за тем, как прогрессирует Кирилл Капризов, герой Олимпиады, с передачи Гусева забивший победный год в овертайме. Это звезда нашего хоккея.
Конечно же, Саша Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин. Все они – очень высокого уровня игроки, топовые ребята.
– А Панарин?
– Думаю, что ни один главный тренер не откажется от такого игрока, как Артемий Панарин. Тем более, что он с нами выиграл Кубок Гагарина. Свой пацан, как говорится.
Свечников Евгений, который сейчас достиг суперуровня, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Это когда он достиг суперуровня, когда в Ак Барс перешёл, не закрепившись в НХЛ или перепутал с братом Андреем Свечниковым?
Йозе Марино жжёт.
Ребят из списка + из СКА, Федотова на ворота, роттена тренером.
И против Канады с Маком и тд. Я бы на эти рекорды посмотрел)))