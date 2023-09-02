Михаил Кравец: «Буше вернется к матчу с «Автомобилистом». Он переживал груз ответственности от того, что уехал, но семья – самое главное»

Михаил Кравец после победы над «Сибирью» высказался об отсутствии Рида Буше.

« » обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.

«Когда вернется ? К матчу с «Автомобилистом» вернется. Я ему лично написал, поздравил от себя лично и от команды с рождением сына. Он возвращается и будет играть седьмого числа.

Сто процентов, он переживал груз ответственности от того, что уехал, а команде здесь пришлось играть. Но, как я и говорил, семья – самое главное. Мы рады, что выиграли, и Рид теперь с двойным хорошим настроением вернется и будет нам помогать», – сказал главный тренер «Авангарда» .