Михаил Кравец: «Буше вернется к матчу с «Автомобилистом». Он переживал груз ответственности от того, что уехал, но семья – самое главное»
Михаил Кравец после победы над «Сибирью» высказался об отсутствии Рида Буше.
«Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.
«Когда вернется Буше? К матчу с «Автомобилистом» вернется. Я ему лично написал, поздравил от себя лично и от команды с рождением сына. Он возвращается и будет играть седьмого числа.
Сто процентов, он переживал груз ответственности от того, что уехал, а команде здесь пришлось играть. Но, как я и говорил, семья – самое главное. Мы рады, что выиграли, и Рид теперь с двойным хорошим настроением вернется и будет нам помогать», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.
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