Кравец о поражении «Авангарда»: «Неоднозначная игра, это был не наш день. Хотя и не скажешь, что «Локомотив» выиграл на халяву»
Михаил Кравец подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:5) на предсезонном турнире.
«Игра получилась неоднозначная. Многие действия у нас были хорошими, были шансы забить. Понравилось движение, что выигрывали борьбу. Но проиграли стандарты, пропустили в единственном меньшинстве. Есть проблема на вбрасываниях. Расстроил последний пропущенный гол.
Ну и буллиты – вратарь же не может отбивать 40 бросков. Мы должны забивать, буллит – это не лотерея, а мастерство. Вообще могу сказать, что это был не наш день. Хотя и не скажешь, что «Локомотив» выиграл на халяву.
Понятно, что Ткачев и Буше еще не в оптимальной форме. Но сколько же им просто кроссы бегать? Пора уже втягиваться в игру. Вот для этого в том числе турнир и нужен», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.
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