Кравец о поражении «Авангарда»: «Неоднозначная игра, это был не наш день. Хотя и не скажешь, что «Локомотив» выиграл на халяву»

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:5) на предсезонном турнире.

«Игра получилась неоднозначная. Многие действия у нас были хорошими, были шансы забить. Понравилось движение, что выигрывали борьбу. Но проиграли стандарты, пропустили в единственном меньшинстве. Есть проблема на вбрасываниях. Расстроил последний пропущенный гол.

Ну и буллиты – вратарь же не может отбивать 40 бросков. Мы должны забивать, буллит – это не лотерея, а мастерство. Вообще могу сказать, что это был не наш день. Хотя и не скажешь, что « » выиграл на халяву.

Понятно, что и еще не в оптимальной форме. Но сколько же им просто кроссы бегать? Пора уже втягиваться в игру. Вот для этого в том числе турнир и нужен», – сказал главный тренер « » Кравец.