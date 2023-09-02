Шемберг о Федотове в воротах ЦСКА: «КХЛ можно считать лигой-изгоем, не подчиняющейся никаким международным правилам»

Шимон Шемберг считает, что КХЛ станет лигой-изгоем из-за ситуации с Федотовым.

« » одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

«На моей памяти это первый случай, когда федерация, лига и клуб, входящие в ИИХФ, игнорируют санкции Международной федерации.

Аргументация КХЛ, вероятно, состоит в том, что им нечего терять. Россию уже отстранили от участия во всех международных турнирах. Так что хуже быть уже не может.

Что может сделать ИИХФ? Распространить запрет на международные трансферы на все команды КХЛ, раз это решение по Федотову принималось лигой. Но если КХЛ продолжит бросать вызов ИИХФ, они теоретически смогут играть без надлежащего оформления международных трансферов.

Конечным результатом стало то, что КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем, не подчиняющейся никаким международным правилам. Вероятно, в ближайшем будущем мы не увидим Россию ни на каких турнирах ИИХФ, поскольку она будет нести ответственность», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь в соцсети.

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️