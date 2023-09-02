Шемберг о Федотове в воротах ЦСКА: «КХЛ можно считать лигой-изгоем, не подчиняющейся никаким международным правилам»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации КХЛ Шимон Шемберг Иван Федотов Хоккей

Шимон Шемберг считает, что КХЛ станет лигой-изгоем из-за ситуации с Федотовым.

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

«На моей памяти это первый случай, когда федерация, лига и клуб, входящие в ИИХФ, игнорируют санкции Международной федерации. 

Аргументация КХЛ, вероятно, состоит в том, что им нечего терять. Россию уже отстранили от участия во всех международных турнирах. Так что хуже быть уже не может. 

Что может сделать ИИХФ? Распространить запрет на международные трансферы на все команды КХЛ, раз это решение по Федотову принималось лигой. Но если КХЛ продолжит бросать вызов ИИХФ, они теоретически смогут играть без надлежащего оформления международных трансферов. 

Конечным результатом стало то, что КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем, не подчиняющейся никаким международным правилам. Вероятно, в ближайшем будущем мы не увидим Россию ни на каких турнирах ИИХФ, поскольку она будет нести ответственность», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ в соцсети. 

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

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54 комментария

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гилберт
Хорош мусолить эту тему. Нас отовсюду поперли и возвращать не собираются. Мы вынужденно варимся в собственном соку и у ИИХФ нет никаких рычагов давления на КХЛ.
+54
-23
+31
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DMBS
Ответ гилберт
Хорош мусолить эту тему. Нас отовсюду поперли и возвращать не собираются. Мы вынужденно варимся в собственном соку и у ИИХФ нет никаких рычагов давления на КХЛ.
Рычаги есть, например, при обострении дисквалификация федераций, которые принимают участие в чемпионате КХЛ. Это сразу минус Барыс и Куньлунь. Ну и по отдельным игрокам санкции - это минус леги
+30
-8
+22
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alex_s
Тут все зависит от целей. Понимаете, НХЛ - это коммерческая лига, в которую клубы США и Канады объединились для того, чтобы зарабатывать на хоккее. Они забили на все и на всех. Но при этом у НХЛ есть деньги, чтобы приглашать лучших из лучших.
А у КХЛ какая цель? Зарабатывать? Тогда нужно думать, кто будет спонсировать, и кто и сколько готов платить за продукт КХЛ? Кого и каким образом Лига может пригласить? А к примеру для Китая, Казахстана, Беларуси, в прошлом Латвии и Финляндии КХЛ была базой для подготовки сборной. При разрыве с ИИХФ Лига может перестать выполнять эту функцию, соответственно вышеназванные страны потеряют смысл тратить деньги на команду КХЛ. Вот и весь расклад если отбросить популизм и эмоции.
+12
-2
+10
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Machine Head
А что там с НХЛ ? Ах , да это другое , они просто положили на вас болт! Ждём ответ Ротенберга Шембергу.
+23
-15
+8
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sabanel
ШШ переживает за деньги. Без России интерес к соревнованиям ИИХФ упадет. не удивлюсь если в скором времени чемпионами мира станут латыши. Потому что кому, кроме них, будет интересно играть междусобойчики среди 5-6 стран. Вскоре стоит ожидать на ЧМ команд Фарерских островов и Андорры
+6
-1
+5
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Machine Head
Ответ nnp165
Взаимоотношения НХЛ-ИИХФ определяются договором, который обе стороны выполняют неукоснительно. Этот договор в общем-то всех устраивает, Федерации, входящие в ИИХФ, получают от НХЛ согласованную денежную компенсацию за игроков туда уехавших, ИИХФ обеспечивает действенность контактов НХЛ.
Какой договор ? Что ИИХФ на карачках стоит перед НХЛ , чтобы те отпустили игроков на Олимпиаду ? Кончай уже . Ты хоть в курсе , что ИИХФ на олимпиаде проводит турнир под своей эгидой и что собрать лучших игроков Мира для них дело чести , а их просто посылают .
+7
-2
+5
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DMBS
Ответ Machine Head
Чайковски, например уже больше 10 лет играет в КХЛ и будет играть до конца карьеры . Американцам и канадцам играющими КХЛ вообще плевать . А вот с Барысом сложнее . Куньлунь не достанут . Если КХЛ отделится от ФХР , то все санкции мимо . КХЛ привязана к ФХР по части классификации игроков, где ФХР присваивает мастеров спорта и т.д. За победу в турнирах .
Я только за то, чтобы лига была независимая, без перерывов на евротур и диктата ФХР в вопросах лимита на легов :) Такое отделение КХЛ от ФХР возможное я вижу единственным плюсом ситуации. Но в такую лигу будут ехать только ветераны леги, понимающие, что международной карьеры у них не будет
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Евгений Мешков
Ответ Алексей Иванов
Твоих легов и талантливых россиян будут забирать бесплатно другие лиги и все
у нас и так нет соглашения, игроки уезжают в НХЛ без компенсаций
+6
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Георгий Михеев
Мы и так Россию на турнирах не видим. И ваще, КХЛ наша корова, как хотим, так и играем-)
+4
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Machine Head
Ответ DMBS
Рычаги есть, например, при обострении дисквалификация федераций, которые принимают участие в чемпионате КХЛ. Это сразу минус Барыс и Куньлунь. Ну и по отдельным игрокам санкции - это минус леги
Чайковски, например уже больше 10 лет играет в КХЛ и будет играть до конца карьеры . Американцам и канадцам играющими КХЛ вообще плевать . А вот с Барысом сложнее . Куньлунь не достанут . Если КХЛ отделится от ФХР , то все санкции мимо . КХЛ привязана к ФХР по части классификации игроков, где ФХР присваивает мастеров спорта и т.д. За победу в турнирах .
+9
-5
+4
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максим зайцев
Хто этот человек?! Зачем накидывать на вентилятор от всяких ноунеймов. Хоккей в России единственный вид спорта (практически единственный), где санкции не могут оказать никакого влияния на уровень
+5
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Евгений Мешков
Ну то есть сделать ничего ИИХФ не сможет - запретят трансферы легов? они могут и без бумажек играть. выгонят с международных соревнований? так уже выгнали, этим уже не поразмахиваешь. насчет изгоя - это вообще смешно, это только влияет на людей с женско-впечатлительным мышлением.
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а вот момент когда на очередном ЧМ придется игроков по ист косту и Магнус лигам собирать - уже близко. привет Шомберг)
+9
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Brennet
Крупнейшая, системообразующая лига не может стать изгоем. Это всё равно что пытаться изолировать всю Россию. Пробовали уже и обломались.
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-9
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nnp165
Ответ Machine Head
А что там с НХЛ ? Ах , да это другое , они просто положили на вас болт! Ждём ответ Ротенберга Шембергу.
Взаимоотношения НХЛ-ИИХФ определяются договором, который обе стороны выполняют неукоснительно. Этот договор в общем-то всех устраивает, Федерации, входящие в ИИХФ, получают от НХЛ согласованную денежную компенсацию за игроков туда уехавших, ИИХФ обеспечивает действенность контактов НХЛ.
+11
-8
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Machine Head
Ответ alex_s
Куньлунь и Барыс - базовые клубы сборных. Их смысл в сборных. Если ИИХФ наложит санкции на всех хоккеистов КХЛ, Куньлунь уйдет сам и доставать его не надо.
Какой сборной Куньлунь базовый клуб ? Посмотрите кто играет у них и кто бенефициары . Барыс
, так же может выступать в КХЛ , отделившись от федерации Казахстана . А приглашать Федерация в сборную может кого угодно . НХЛовцы играют за сборные Канады и США . НХЛ даже WADА послала
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Евгений Мешков
Ответ Алексей Иванов
Твоих легов и талантливых россиян будут забирать бесплатно другие лиги и все
леги также уезжают если им надоедает много летать или у его жены ПМС. редко где в Европе платят выше чем в КХЛ. так что ничего тут не изменится. проще станет вытащить кого то из НХЛ на контракте
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wolkov
Ответ Machine Head
А что там с НХЛ ? Ах , да это другое , они просто положили на вас болт! Ждём ответ Ротенберга Шембергу.
как ответ Алекса Юстасу?))))
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grishaffrfr
Ответ DMBS
Рычаги есть, например, при обострении дисквалификация федераций, которые принимают участие в чемпионате КХЛ. Это сразу минус Барыс и Куньлунь. Ну и по отдельным игрокам санкции - это минус леги
Минус барыс и куньлунь это только плюс. Для российской лиги эти клубы ничего не решают и не нужны, а кхл нужно сделать чемпионатом россии и прекратить играть в заигрование с заграницей
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s3mp3riuv3nis
Ответ DMBS
Рычаги есть, например, при обострении дисквалификация федераций, которые принимают участие в чемпионате КХЛ. Это сразу минус Барыс и Куньлунь. Ну и по отдельным игрокам санкции - это минус леги
У КХЛ тоже есть рычаги - запретить всем хоккеистам, кто играет в лиге, участвовать в чемпионатах мира под эгидой ИИХФ. Для хоккеистов сразу встанет выбор - либо несколько матчей за сборную в год, либо контракт с КХЛ, по-моему выбор очевиден
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Dmona1
Да хватит угрожать уже, доугрожались. Всё с вами ясно давно уже.
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alex_s
Ответ Brennet
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Болельщик болеет обычно по территориальному принципу или по симпатии. Но клубы зарабатывают на болельщиках. Если рассматривать КХЛ как вопрос престижа, то нужно на это и ориентироваться. Следующий вопрос - престижа для самих себя или престижа в мире. Если для самих себя, то можно работать дальше без иностранных клубов и соревноваться внутри. Если международный престиж, то нужно либо работать с ИИХФ либо создавать альтернативную международную организацию, при этом оценивая все факторы. Потенциально КХЛ может стать сильной лигой, но для этого нужно работать с клубами из сильных хоккейных стран, а этому сейчас мешает политика. Я говорю очевидные вещи, но фокус в том, что везде, прежде чем что-то сделать, нужно задавать вопрос "Зачем?" и продумать последствия. Эмоции этому очень мешают. На эмоциях часто делаем то, что никому в итоге неполезно. Как в ставках к примеру включились эмоции, поплыл, и все проиграл.
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naxerger
Уровень лицемерия просто зашкаливает🤦
+3
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alex_s
Ответ Machine Head
Чайковски, например уже больше 10 лет играет в КХЛ и будет играть до конца карьеры . Американцам и канадцам играющими КХЛ вообще плевать . А вот с Барысом сложнее . Куньлунь не достанут . Если КХЛ отделится от ФХР , то все санкции мимо . КХЛ привязана к ФХР по части классификации игроков, где ФХР присваивает мастеров спорта и т.д. За победу в турнирах .
Куньлунь и Барыс - базовые клубы сборных. Их смысл в сборных. Если ИИХФ наложит санкции на всех хоккеистов КХЛ, Куньлунь уйдет сам и доставать его не надо.
+4
-2
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Alexander Shibaev
Ответ Russ Ivan
Хватит вытирать о Россию ноги своими запретами и санкциями, пусть утрутся упыри, тардиф поперхнись своей желчью!
дык можно выйти из ИИХФ и не будет никаких запретов.
+1
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вован63
Кто-то должен стать первым, вот кхл и стала первой лигой которая послала иихф куда подальше!
+2
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