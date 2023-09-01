Михайлов о Федотове: «Не понимаю, почему мы должны выполнять решения ИИХФ? Они сами непонятно на каких основаниях отстранили наши сборные»

Борис Михайлов не понимает необходимость выполнять решения ИИХФ.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата против «Ак Барса» (2:5).

«Удовлетворен тем, что Федотов будет играть. Я в данном вопросе на стороне хоккеиста. Он не должен страдать. Иван же высказал желание выступать за ЦСКА.

Что касается решения ИИХФ о дисквалификации, то не понимаю, почему мы должны его выполнять?

Сама ИИХФ непонятно на каких основаниях отстранила наши сборные от международных соревнований.

А будут ли они что-то предпринимать дальше, не знаю, это лучше спрашивать у юристов», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся