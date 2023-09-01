Михайлов о Федотове: «Не понимаю, почему мы должны выполнять решения ИИХФ? Они сами непонятно на каких основаниях отстранили наши сборные»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Борис Михайлов не понимает необходимость выполнять решения ИИХФ.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«Удовлетворен тем, что Федотов будет играть. Я в данном вопросе на стороне хоккеиста. Он не должен страдать. Иван же высказал желание выступать за ЦСКА.

Что касается решения ИИХФ о дисквалификации, то не понимаю, почему мы должны его выполнять?

Сама ИИХФ непонятно на каких основаниях отстранила наши сборные от международных соревнований.

А будут ли они что-то предпринимать дальше, не знаю, это лучше спрашивать у юристов», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

20 комментариев

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Pertinax Gandi
Ну если вы не хотите жить по международным спортивным законам и выполнять решения международных федераций, то чего ж вы тогда лезете всеми путями обратно в соревнования этих федераций, которые вас выкинули, соглашаетесь на нейтральный статус, постоянно повторяете про спорт вне политики. Может тогда надо прекратить унижаться и выйти из всех этих федераций? Уж в хоккее-то там оставаться вообще никакого смысла нет, когда сборные никуда не допускают. Американские лиги во всех видах спорта прекрасно существуют вне федераций, ну может быть кроме MLS.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Олег НН
у мен нет и не было а ты можешь поменять жену
как сломанная рука повлияла на правильную постановку речи и логику?
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Циклон
Ответ Олег НН
Комментарий скрыт
Пусть он тебя на курсы правильной речи и логики отправит
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Рус Киссенжер
интересно,когда у них закончатся тапки переобуваться?
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leda53
А в июле прошлого года Михайлов хотел, чтобы Федотов не страдал? И вообще, суть комментария Михайлова в том, что он не понимает. Так поинтересовался бы у грамотных людей и уже после комментировал бы. Отчасти могу ему помочь: мы (ФХР) должны выполнять решения ИИХФ, потому что ФХР входит в ИИХФ и обязалась выполнять решения ИИХФ. Отстранение российских команд от международных игр этот факт не отменяет. Если Россия выйдет из ИИХФ, она не будет обязана исполнять решения ИИХФ. Всё просто.
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Alexander Shibaev
Эм, потому что Россия член ИИХФ? Можно же выйти и не исполнять.
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Циклон
Ответ Олег НН
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Развитие это не обязательные предписания сверху
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личные рекорды это не хоккей
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сначала толпой своей конячей пытались сломать хоккеиста а теперь бросились спасать да еще громко так,где вы были Борис Петрович, Федоров и еще много переживающих за Федотова ? Где были Морозов и Третьяк? а теперь развели показуху со спасением. еще награды раздайте друг другу, били не добили ,бросились спасать
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Ход_Конём
Если ты входишь в КХЛ и ФХР, то соблюдаешь правила данной организации, если входишь в ИИХФ, то правила соблюдать не обязательно, вот и вся юриспруденция.
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Алар
Михайлов настоящий «хоккеист»: чтобы спорить с дураками, надо самим быть дураками))
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Andrey Krylov
оштрафовать иихф надо) вот и я говорю)
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Matador
Михайлов зачем ты играл в международных турнирах и с командами НХЛ?
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memphis
Ответ Олег НН
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