Каменский о санкциях от ИИХФ по делу Федотова: «Какие палки в колеса? Нас и так уже отовсюду исключили. Пусть попробуют еще что-то придумать»

Валерий Каменский высказался о санкциях от ИИХФ в связи с делом Ивана Федотова.

« » одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

«Я рад, что Иван будет играть. Меня радует, что в спортивной части все разрешилось так, что он будет играть. Что касается юридических вопросов, то я в них не вникал.

Может ли ИИХФ начать вставлять палки в колеса? А какие палки? Нас и так уже отовсюду исключили. Пусть попробуют еще что-то придумать», – сказал вице-президент КХЛ.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех международных турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

Тардиф о санкциях и деле Федотова: «Следующая игра, следующий шаг. Дисциплинарный комитет»

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️