Каменский о санкциях от ИИХФ по делу Федотова: «Какие палки в колеса? Нас и так уже отовсюду исключили. Пусть попробуют еще что-то придумать»

Теги Ак Барс ЦСКА ИИХФ Валерий Каменский КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Валерий Каменский высказался о санкциях от ИИХФ в связи с делом Ивана Федотова.

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

«Я рад, что Иван будет играть. Меня радует, что в спортивной части все разрешилось так, что он будет играть. Что касается юридических вопросов, то я в них не вникал.

Может ли ИИХФ начать вставлять палки в колеса? А какие палки? Нас и так уже отовсюду исключили. Пусть попробуют еще что-то придумать», – сказал вице-президент КХЛ. 

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех международных турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

Тардиф о санкциях и деле Федотова: «Следующая игра, следующий шаг. Дисциплинарный комитет»

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladichka Niskazhunikomu
В общем повод выйти из ИИХФ и забыть про них, как страшный сон. Нормальные лиги в ИИХФ не состоят и им наплевать на их правила
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Кафель
Ответ ГЕНПЛАН
Тотальный правовой нигилизм. Интересно, а Каменский в курсе, что в Канаде и США есть хоккейные федерации? Они выставляют команды на ЧМ и.т.д. Вчера произошло нарушение нормативного акта ФХР (и ИИХФ), похоже теперь о ЧМ придется забыть надолго. Даже суперсерий с Беларусью не будет. Лукич не настолько отморожен))
А так не надолго????))))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shickana
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
В общем повод выйти из ИИХФ и забыть про них, как страшный сон. Нормальные лиги в ИИХФ не состоят и им наплевать на их правила
И начать напрямую конкурировать с НХЛ. Ну-ну, НХЛ только этого и ждет.
Без поддержки ИИХФ КХЛ ловить будет нечего.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ shickana
И начать напрямую конкурировать с НХЛ. Ну-ну, НХЛ только этого и ждет. Без поддержки ИИХФ КХЛ ловить будет нечего.
простите, а сейчас что КХЛ "ловит" от ИИХФ? Только конкретно, по пунктам.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГЕНПЛАН
Тотальный правовой нигилизм. Интересно, а Каменский в курсе, что в Канаде и США есть хоккейные федерации? Они выставляют команды на ЧМ и.т.д. Вчера произошло нарушение нормативного акта ФХР (и ИИХФ), похоже теперь о ЧМ придется забыть надолго.

Даже суперсерий с Беларусью не будет. Лукич не настолько отморожен))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenitka
С Федотовым вообще все как то мутно.Почему из Дубаев не полетел в Филадельфию,непонятно.Отказался от мечты?В свое время тот же Федоров уехал с ЧМ в Детройт,хотя тогда это было чем то запрещенным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Ралдугин
Новая методичка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Погодин
зачем ИИХФ нужна в общем то?ИИХФ нарушает собственные правила. Зачем России следовать им? Развивать КХЛ и не обращать на них внимания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Кафель
Ответ oberkorn
С этой стороны, все верно, но смешно, когда об этом говорит дезертир Фёдоров. Странно, что могила до сих пор молчит. Самый главный патриот.
Зато ты говоришь)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shickana
Валера бухнул что-ли, по случаю? Сечин, видимо, проставился, или Федотов.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГЕНПЛАН
Ответ Мистер Кафель
А так не надолго????))))
Мне кажется до окончания войны. А с такими выкрутасами намного дольше и с низшей группы запустят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gja
Ответ ГЕНПЛАН
Тотальный правовой нигилизм. Интересно, а Каменский в курсе, что в Канаде и США есть хоккейные федерации? Они выставляют команды на ЧМ и.т.д. Вчера произошло нарушение нормативного акта ФХР (и ИИХФ), похоже теперь о ЧМ придется забыть надолго. Даже суперсерий с Беларусью не будет. Лукич не настолько отморожен))
Не надо сгущать краски. "Суперсерия" не под эгидой ИИХФ проходит. Из потенциальных проблем исключение из ИИХФ (и старт из низшего дивизиона после вступления) и, как крайний случай, запрет на участие в соревнованиях под эгидой ИИХФ игроков с контрактом в КХЛ (прощайте Астана и Мытищи, ну и пару легионеров).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ ГЕНПЛАН
Тотальный правовой нигилизм. Интересно, а Каменский в курсе, что в Канаде и США есть хоккейные федерации? Они выставляют команды на ЧМ и.т.д. Вчера произошло нарушение нормативного акта ФХР (и ИИХФ), похоже теперь о ЧМ придется забыть надолго. Даже суперсерий с Беларусью не будет. Лукич не настолько отморожен))
Нет настолько, потому что если не настолько...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ ГЕНПЛАН
Тотальный правовой нигилизм. Интересно, а Каменский в курсе, что в Канаде и США есть хоккейные федерации? Они выставляют команды на ЧМ и.т.д. Вчера произошло нарушение нормативного акта ФХР (и ИИХФ), похоже теперь о ЧМ придется забыть надолго. Даже суперсерий с Беларусью не будет. Лукич не настолько отморожен))
И правда жаль. Собирались на ЧМ, а теперь наверное не пустят.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГЕНПЛАН
Ответ гилберт
И правда жаль. Собирались на ЧМ, а теперь наверное не пустят.
Похоже теперь даже без приза Известий))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RussianKiwi
Ответ гилберт
И правда жаль. Собирались на ЧМ, а теперь наверное не пустят.
Кстати а кто там действующий чеюю"чемпион мира"?

А евротур ещё проводят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Shibaev
Ответ Денис Погодин
зачем ИИХФ нужна в общем то?ИИХФ нарушает собственные правила. Зачем России следовать им? Развивать КХЛ и не обращать на них внимания
дык из неё наверное надо выйти тогда, не? Странно состоять в организации не соблюдать её решения. А если выйти, то и соблюдать не надо будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Погодин
Ответ Alexander Shibaev
дык из неё наверное надо выйти тогда, не? Странно состоять в организации не соблюдать её решения. А если выйти, то и соблюдать не надо будет
КХЛ в ней и не состоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий