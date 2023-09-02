Каменский о санкциях от ИИХФ по делу Федотова: «Какие палки в колеса? Нас и так уже отовсюду исключили. Пусть попробуют еще что-то придумать»
Валерий Каменский высказался о санкциях от ИИХФ в связи с делом Ивана Федотова.
«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.
«Я рад, что Иван будет играть. Меня радует, что в спортивной части все разрешилось так, что он будет играть. Что касается юридических вопросов, то я в них не вникал.
Может ли ИИХФ начать вставлять палки в колеса? А какие палки? Нас и так уже отовсюду исключили. Пусть попробуют еще что-то придумать», – сказал вице-президент КХЛ.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех международных турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.
Тардиф о санкциях и деле Федотова: «Следующая игра, следующий шаг. Дисциплинарный комитет»
Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!
Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷♂️
Без поддержки ИИХФ КХЛ ловить будет нечего.
Даже суперсерий с Беларусью не будет. Лукич не настолько отморожен))
А евротур ещё проводят?