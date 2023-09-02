Бабаев о Федотове в воротах ЦСКА: «Иван изъявлял желание играть. Генпрокуратура заявила, что все по закону и Конституции»

Теги Ак Барс ЦСКА Шуми Бабаев КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Хоккей

Шуми Бабаев высказался о выходе Ивана Федотова на матч за Кубок Открытия.

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

– Удивились присутствию Федотова в воротах?

– Абсолютно нет, ЦСКА последовательно озвучивал свою позицию, Федотов изъявлял желание играть, было заявление Генпрокуратуры, что все по закону и Конституции. К этому планомерно шло.

– Что скажете по игре Ивана?

– По большому счету, это первый рядовой матч. Я бы никаких выводов не делал, он долго не играл. Ему нужно поймать ритм, в КХЛ высокий уровень, нужно, чтобы навыки вернулись. Он делал все что мог, но и физические кондиции наверняка не на самом высоком уровне. Думаю, со временем, он наберет свою форму, – сказал агент. 

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВОЛКОДАВ
О, конституцию вспомнили, блюстители беспорядка
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КараТэ
Игорёк,прокуратуру!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
Басманный суд не даст соврать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cskamax
Что-что?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mi4eL
удобно обращаться к конституции когда это только удобно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий