Бабаев о Федотове в воротах ЦСКА: «Иван изъявлял желание играть. Генпрокуратура заявила, что все по закону и Конституции»

Шуми Бабаев высказался о выходе Ивана Федотова на матч за Кубок Открытия.

« » одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

– Удивились присутствию Федотова в воротах?

– Абсолютно нет, ЦСКА последовательно озвучивал свою позицию, Федотов изъявлял желание играть, было заявление Генпрокуратуры, что все по закону и Конституции. К этому планомерно шло.

– Что скажете по игре Ивана?

– По большому счету, это первый рядовой матч. Я бы никаких выводов не делал, он долго не играл. Ему нужно поймать ритм, в КХЛ высокий уровень, нужно, чтобы навыки вернулись. Он делал все что мог, но и физические кондиции наверняка не на самом высоком уровне. Думаю, со временем, он наберет свою форму, – сказал агент.

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️