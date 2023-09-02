Дмитрий Кагарлицкий: «Пускай Федотов играет. Он помог завоевать сборной России серебро на Олимпиаде. Какие к нему вопросы?»

Дмитрий Кагарлицкий считает, что Ивану Федотову нужно позволить играть.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

– Вы рады, что сага о подошла к концу?

– Ну конечно, пускай парень играет. Он прошел непростой путь к возвращению.

Да, в шутливой форме мы обсуждали в раздевалке, сыграет ли Федотов. Потому что о нас все говорили.

Но никто в « » на его фигуре не зацикливался. Пусть играет парень.

Он играл на Олимпиаде за сборную России, помог завоевать серебро. Какие к нему могут быть вопросы? Так что пусть играет.

Но побольше пропускает от «Ак Барса», особенно в финале, – сказал нападающий «Ак Барса» .