Дмитрий Кагарлицкий: «Пускай Федотов играет. Он помог завоевать сборной России серебро на Олимпиаде. Какие к нему вопросы?»

Теги Ак Барс ЦСКА Сборная России по хоккею Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий считает, что Ивану Федотову нужно позволить играть.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

– Вы рады, что сага о Иване Федотове подошла к концу?

– Ну конечно, пускай парень играет. Он прошел непростой путь к возвращению.

Да, в шутливой форме мы обсуждали в раздевалке, сыграет ли Федотов. Потому что о нас все говорили.

Но никто в «Ак Барсе» на его фигуре не зацикливался. Пусть играет парень.

Он играл на Олимпиаде за сборную России, помог завоевать серебро. Какие к нему могут быть вопросы? Так что пусть играет.

Но побольше пропускает от «Ак Барса», особенно в финале, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий.

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