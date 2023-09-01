Вадим Шипачев: «Возвращение Федотова – очень здорово для КХЛ. У него был непростой год, приключенческий»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Вадим Шипачев Иван Федотов ТАСС Хоккей

Вадим Шипачев рад возвращению Ивана Федотова в КХЛ.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«Мы не обсуждали, кто у ЦСКА будет сегодня стоять на воротах. Я рад, что Ванька вернулся.

У него был непростой год, я бы сказал, приключенческий. То, что он вернулся, это здорово для лиги.

Он очень сильный вратарь, и сегодня здорово играл. Я думаю, его вины в пропущенных голах нет», – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.

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2 комментария

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AVKU
Там каждому второму могут такие приключения организовать. Никто ж не служил из хоккеистов... Хотя, Шипачев для срочной службы уже стартоват. А для мобилизации в самый раз подойдёт.
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rabbitd12345
Вадик дурачком прикидывается. Что-то не помню, чтобы он высказывался, когда Федотова скрутили в армию.
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