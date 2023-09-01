Вадим Шипачев: «Возвращение Федотова – очень здорово для КХЛ. У него был непростой год, приключенческий»
Вадим Шипачев рад возвращению Ивана Федотова в КХЛ.
Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).
«Мы не обсуждали, кто у ЦСКА будет сегодня стоять на воротах. Я рад, что Ванька вернулся.
У него был непростой год, я бы сказал, приключенческий. То, что он вернулся, это здорово для лиги.
Он очень сильный вратарь, и сегодня здорово играл. Я думаю, его вины в пропущенных голах нет», – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.
2 комментария