Вадим Шипачев: «Возвращение Федотова – очень здорово для КХЛ. У него был непростой год, приключенческий»

Вадим Шипачев рад возвращению Ивана Федотова в КХЛ.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, принял участие в матче Фонбет чемпионата против « » (2:5).

«Мы не обсуждали, кто у ЦСКА будет сегодня стоять на воротах. Я рад, что Ванька вернулся.

У него был непростой год, я бы сказал, приключенческий. То, что он вернулся, это здорово для лиги.

Он очень сильный вратарь, и сегодня здорово играл. Я думаю, его вины в пропущенных голах нет», – сказал нападающий «Ак Барса» .